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مرأة

بالجلد الأسود.. دومينيك حوراني فى أحدث ظهور

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة دومينيك حورانى، مجموعة من صور جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بإطلالة أنيقة، وهر تلتقط سيلفي.

وظهرت "حورانى" ببنطلون طويل من الجلد اللامع باللون الأسود، وتوب دون أكمام من القطيفة، مطرز من الأكتاف، وانتعلت بوت طويل  ذات اللون الأسود الذى أبرز جمال إطلالتها.

وقامت برفع شعرها مع ترك بعض الخصلات المتطايرة، ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات واكتفت بإطلالتها الأنيقة والمختلفة.

واعتمدت الفنانة دومينيك حوراني، فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من الماسكارا السوداء للرموش التي أبرزت جمالها، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الفاتح.

وأثارت حوراني الجدل بين متابعيها بإطلالتها على انستجرام
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Funtime with the guys #Men #hairsalon

A post shared by دومينيك حوراني (@dominiquehourani) on

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