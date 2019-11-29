قبل زيارته لـ لندن.. رسالة تحذيرية من رئيس الوزراء البريطاني لـ ترامب

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى عدم التدخل في حملة الانتخابات العامة، وذلك خلال زيارته للمملكة المتحدة الأسبوع المقبل لحضور قمة الناتو.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال "جونسون" في رسالة إلى راديو "إل بي سي" إن "هناك علاقات وصداقة وثيقة تجمعنا بالولايات المتحدة على كل المستويات خاصة الحكومية، لكن ما لا نفعله كحلفاء وأصدقاء هو المشاركة في الحملات الانتخابية الخاصة ببعضنا البعض".



وجاء تصريح جونسون، بعد أن قال مصدر بارز في حملة حزب المحافظين: "ترامب يمكنه أن يقول أي شيء.. ليس لدينا سيطرة عليه.. إنه إزعاج غير مرحب به للغاية".



ويشعر كبار الشخصيات في حزب المحافظين بالقلق من الرئيس الأمريكي، خاصة بعد مدحه لـ بوريس جونسون، الذي يعقد آمالا على الفوز في الانتخابات العامة المقرر عقدها 12 ديسمبر.



ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة الأسبوع المقبل، إلى بريطانيا، تستمر يومين، لحضور قمة الناتو، والتي تتزامن مع ذكرى تأسيسه السبعين.



وكان بوريس جونسون أكد استعداده للتضحية بمنصبه كرئيس الوزراء إذا كان ذلك هو ثمن الخروج من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه في حال فوز حزب المحافظين بالانتخابات، سيضمن تنفيذ البريكست بحلول 31 يناير على أبعد تقدير.