ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قبل زيارته لـ لندن.. رسالة تحذيرية من رئيس الوزراء البريطاني لـ ترامب

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:35 م
بوريس جونسون ودونالد
بوريس جونسون ودونالد ترامب
Advertisements
شيماء مصطفى
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى عدم التدخل في حملة الانتخابات العامة، وذلك خلال زيارته للمملكة المتحدة الأسبوع المقبل لحضور قمة الناتو.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال "جونسون" في رسالة إلى راديو "إل بي سي" إن "هناك علاقات وصداقة وثيقة تجمعنا بالولايات المتحدة على كل المستويات خاصة الحكومية، لكن ما لا نفعله كحلفاء وأصدقاء هو المشاركة في الحملات الانتخابية الخاصة ببعضنا البعض".

وجاء تصريح جونسون، بعد أن قال مصدر بارز في حملة حزب المحافظين: "ترامب يمكنه أن يقول أي شيء.. ليس لدينا سيطرة عليه.. إنه إزعاج غير مرحب به للغاية".

ويشعر كبار الشخصيات في حزب المحافظين بالقلق من الرئيس الأمريكي، خاصة بعد مدحه لـ بوريس جونسون، الذي يعقد آمالا على الفوز في الانتخابات العامة المقرر عقدها 12 ديسمبر.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة الأسبوع المقبل، إلى بريطانيا، تستمر يومين، لحضور قمة الناتو، والتي تتزامن مع ذكرى تأسيسه السبعين.

وكان بوريس جونسون أكد استعداده للتضحية بمنصبه كرئيس الوزراء إذا كان ذلك هو ثمن الخروج من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه في حال فوز حزب المحافظين بالانتخابات، سيضمن تنفيذ البريكست بحلول 31 يناير على أبعد تقدير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انتخابات بريطانيا.. استطلاع يظهر تقدم حزب بوريس جونسون على المعارضة

بريطانيا تحرج هيلاري كلينتون: تتدخل في الانتخابات

من الفائز.. بوريس جونسون Vs كوربين في أول مناظرة من العيار الثقيل

رئيس وزراء بريطانيا: سنخرج من الاتحاد الأوروبي قبل 21 يناير

الملكة إليزابيث تعاقب نجلها أندرو خلال استقبال ترامب.. تفاصيل

بعد تصريحات ماكرون.. أنجيلا ميركل تعلق مجددا على موت حلف الناتو

ترشيحاتنا

بالجلد الأسود.. دومينيك حوراني فى أحدث ظهور

رغم وجودها على قيد الحياة.. لماذا تم حرمان عمة هيثم أحمد زكي من الميراث؟

قلب الأم.. امرأة تستيقظ من الغيبوبة لإرضاع ابنتها في معجزة حيرت الأطباء

حكم زيارة القبور لـ الحائض.. فتوى الأزهر توضح

بعد وفاتها.. معلومات لا تعرفها عن زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

تريند الفن | بكاء لينا أحمد الفيشاوي.. منى فاروق تحذر.. إنقاذ حياة نيللي كريم

AdvertisementS

أوهمت الجميع باختطافها لتتزوج حبيبها .. قصة فتاة المرج المختفية.. فيديو

أمطار بداية من الأحد..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الحالى

وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

خفض أسعار 4 سلع تموينية بعد غد

رد عنيف | أول تعليق من أمينة كرم مطربة طيور الجنة بعد خلع الحجاب

بعد بكائها.. لينا أحمد الفيشاوي تنشر صورا جديدة.. وهذه قصة خلافها مع والدها

حبيته بعد 4 أيام.. عبير صبري تكشف تفاصيل زواجها من محام

بعد فضيحة سد النهضة.. السلطات الإثيوبية تحاكم فاسدين .. تفاصيل

عاش هنا يوثق ديانة مريم فخر الدين المزدوجة ودور شادية في تعليمها الإسلام.. وأسباب اقتحام رشدى أباظة منزلها بالسلاح.. وأسرار تعرضها للتحرش من زملائها وطلاقها بعد علقة موت من محمود ذو الفقار

قلب الأم.. امرأة تستيقظ من الغيبوبة لإرضاع ابنتها في معجزة حيرت الأطباء

ظهور خاص.. درة تشعل ليالي القاهرة السينمائي

مش هتصدق.. أسعار صادمة لـ فساتين رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهنئة مثيرة للجدل.. ميلانيا ترامب تتعرض لهجوم شديد

قصر الملك فاروق بإدفينا.. بنى فى عصر الخديوى عباس حلمى الثانى على ثلاث مراحل ولم يسجل كأثر إلا فى ٢٠٠١م.. صور

بالجلد الأسود.. دومينيك حوراني فى أحدث ظهور