أمن الجيزة: ضبط عاطلين وبحوزتهما 25 طربة حشيش في بولاق الدكرور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط عاطلين بحوزتهما 25 طربة حشيش بمنطقة بولاق الدكرور.





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، قيام (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بمسكن الأول وبحوزتهما عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى.





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.



