بـ التايجر | مايا دياب تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة على انستجرام

شاركت المطربة مايا دياب صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وظهرت بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، ولمدى اناقتها.



وعلقت مايا دياب على صورتها ببعض الكلمات قائلة: "Inside all of us is a wild thing and outside, a savage dress"، "بداخلنا جميعًا الشر، فستان وحشي من مسقط عمان".



وظهرت مايا دياب بفستان طويل تايجر بأكمام طويلة، باللون البني، و مخطط باللون الأسود الشفاف، وهو ما ابرز انوثتها، واناقتها بشكل كبير.



فيما تركت مايا دياب شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة للغاية، واختارت أن تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود، والآيلاينر، مع السموكي ايز باللون البني، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.



واكلمت مايا دياب إطلالتها باخيتار بعض الاكسسوارات الأنيقة، فقد اختارت قرطين باللون الذهبي، مع اسورة من نفس اللون، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..