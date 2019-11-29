بـ فستان أوف شولدر | ليلى علوي تتألق في ختام مهرجان القاهرة السينمائى

خطفت الفنانة القديرة ليلى علوى الأنظار خلال مشاركتها فى فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ41 الحالية بإطلالة أنيقة وعصرية.



ظهرت الفنانة ليلى علوى بفستان طويل تميز بصيحة البليسيه التى تتصدر موضة 2019، واتسم أيضا الفستان بصيحة الأوف شولدر و بحزام حول الخصر.



واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.



تختتم اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.



الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

