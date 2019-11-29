الأهلي والنجم الساحلي.. إصابة قوية لـ لاعب الأحمر في الدقائق الأولى من المباراة

تعرض عمرو السولية، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى إصابة قوية في انطلاقة مواجهة الفريق أمام النجم الساحلي.



ويحل النادي الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي في التاسعة من مساء اليوم على الملعب الأولمبي برادس في الجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.



وفي الدقيقة 3 تدخل أحد لاعبي وسط ملعب النجم الساحلي بقوة على عمرو السولية، إلا أن الجهاز الطبي تدخل لمعالجته.



وجاء تشكيل النجم الساحلي على النحو التالي:



أشرف كرير – محمد كوناتي – عمار الجمل – أحمد بن وناس – محمد مثناني– زياد بوغطاس – ياسين الشيخاوي – ماهر حناشي – مالك بعيو – أنيس سالتو – وجدي كشريدة



بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: سليم بوخشنوش – داروين جونزاليس – كريم العريبي – بهاء الدين سلامي – مكرم بديري – فراس بلعربي – حازم حاج ياسين.



بينما يأتي تشكيل النادي الأهلي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي.



خط الدفاع:أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.



خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.



خط الهجوم: جونيور أجايي.