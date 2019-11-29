أبرزها الـ جيلي كولا.. 3 أطعمة تسبب تسوس الأسنان

العديد من الأطعمة والمشروبات يمكن أن تسبب تراكما لطبقة البلاك في الأسنان، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بها.



والبلاك مادة لزجة مملوءة بالبكتيريا، تساهم في أمراض اللثة، وتسوس الأسنان.



وتتسبب السكريات في إطلاق البكتيريا للأحماض التي تهاجم مينا الأسنان، وعندما تنهار طبقة المينا؛ يمكن أن تتطور التجاويف بسبب التسوس، حسب ما ذكر موقع " health line ".



وأوضح الموقع 3 أنواع من الأطعمة تتسبب في تسوس الأسنان:



• رقائق البطاطس



على الرغم ان رقائق البطاطس لذيذة إلا أنها محملة بالنشا، الذي يصبح سكرًا ويمكن أن يحبس بين الأسنان ويغذي البكتيريا في البلاك مما يؤدي للتسوس.



• الفواكه المجففة



قد نفترض أن الفواكه المجففة هي وجبة خفيفة صحية، قد يكون ذلك صحيحًا ولكن العديد من الفواكه المجففة (المشمش والخوخ والتين والزبيب)، لزجة تتعثر وتتشبث في الأسنان والشقوق، تاركة وراءها الكثير من السكر مما يتسبب في تسوس الأسنان.



• جيلي كولا



ليس من الغريب أن الحلوى سيئة لصحة الأسنان، لكن الجيلي كولا تحتوي على أنواع مختلفة من الأحماض الأكثر صرامة لأنها يتحتاج للمضغ لفترة أطول ، لذلك من المحتمل أن تتسبب في التسوس.