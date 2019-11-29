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رياضة

الأهلي والنجم الساحلي | الشيخاوي يسجل الهدف الأول للفريق التونسي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:10 م
النجم الساحلي - صورة
النجم الساحلي - صورة أرشيفية
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نور عادل
نجح فريق النجم الساحلي في تسجيل الهدف الأول في مرمى منافسه فريق النادي الأهلي بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي على ملعب رادس بتونس.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على منافسه النجم الساحلي في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل الهدف ياسين الشيخاوي في بداية الشوط الثاني عقب خطأ من جانب دفاع النادي الأهلي.

وجاء تشكيل النادي الأهلي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع:أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: محمد مجدى أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

وجاء تشكيل النجم الساحلي على النحو التالي:

أشرف كرير – محمد كوناتي – عمار الجمل – أحمد بن وناس – محمد مثناني– زياد بوغطاس – ياسين الشيخاوي – ماهر حناشي – مالك بعيو – أنيس سالتو – وجدي كشريدة

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