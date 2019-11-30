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مرأة

طريقة عمل كرات الشيش طاووق بمذاق لا يقاوم

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
كرات الدجاج طاووق
كرات الدجاج طاووق بمذاق لا يقاوم
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل كرات الدجاج طاووق بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذي لجميع أفراد الأسرة .

مقادير كرات الشيش طاووق :

دجاج مفروم
ملح وفلفل
خلطة شيش طاووق
بقدونس مفروم
بصل مبشور
ثوم مفروم
فلفل ألوان
كريمة لباني
بصل مكعبات
بابريكا
جوزة الطيب
زعتر مجفف
زيت

طريقة تحضير كرات الدجاج طاووق :

* يتبل الدجاج بالبصل المبشور وملح وفلفل وخلطة الشيش طاووق والبقدونس

* يشكل كويرات

* يشوح على النار في طاسة بها زيت حتى يأخذ لونا

* يضاف إليها مكعبات البصل والفلفل الألوان

* يوضع الخليط في صينية فرن ويدخل فرنا ساخنا ليكمل نضجه

* في الطاسة نفسها توضع الكريمة مع بابريكا وجوزة الطيب وزعتر مجفف يترك ليغلي مرة

* يقدم الطاووق مع الصوص الساخن.
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