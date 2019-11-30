طريقة عمل كرات الشيش طاووق بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل كرات الدجاج طاووق بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذي لجميع أفراد الأسرة .



مقادير كرات الشيش طاووق :



دجاج مفروم

ملح وفلفل

خلطة شيش طاووق

بقدونس مفروم

بصل مبشور

ثوم مفروم

فلفل ألوان

كريمة لباني

بصل مكعبات

بابريكا

جوزة الطيب

زعتر مجفف

زيت



طريقة تحضير كرات الدجاج طاووق :



* يتبل الدجاج بالبصل المبشور وملح وفلفل وخلطة الشيش طاووق والبقدونس



* يشكل كويرات



* يشوح على النار في طاسة بها زيت حتى يأخذ لونا



* يضاف إليها مكعبات البصل والفلفل الألوان



* يوضع الخليط في صينية فرن ويدخل فرنا ساخنا ليكمل نضجه



* في الطاسة نفسها توضع الكريمة مع بابريكا وجوزة الطيب وزعتر مجفف يترك ليغلي مرة



* يقدم الطاووق مع الصوص الساخن.