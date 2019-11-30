طريقة عمل كرات الشيش طاووق بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل كرات الدجاج طاووق بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذي لجميع أفراد الأسرة .
مقادير كرات الشيش طاووق :
دجاج مفروم
ملح وفلفل
خلطة شيش طاووق
بقدونس مفروم
بصل مبشور
ثوم مفروم
فلفل ألوان
كريمة لباني
بصل مكعبات
بابريكا
جوزة الطيب
زعتر مجفف
زيت
طريقة تحضير كرات الدجاج طاووق :
* يتبل الدجاج بالبصل المبشور وملح وفلفل وخلطة الشيش طاووق والبقدونس
* يشكل كويرات
* يشوح على النار في طاسة بها زيت حتى يأخذ لونا
* يضاف إليها مكعبات البصل والفلفل الألوان
* يوضع الخليط في صينية فرن ويدخل فرنا ساخنا ليكمل نضجه
* في الطاسة نفسها توضع الكريمة مع بابريكا وجوزة الطيب وزعتر مجفف يترك ليغلي مرة
* يقدم الطاووق مع الصوص الساخن.
مقادير كرات الشيش طاووق :
دجاج مفروم
ملح وفلفل
خلطة شيش طاووق
بقدونس مفروم
بصل مبشور
ثوم مفروم
فلفل ألوان
كريمة لباني
بصل مكعبات
بابريكا
جوزة الطيب
زعتر مجفف
زيت
طريقة تحضير كرات الدجاج طاووق :
* يتبل الدجاج بالبصل المبشور وملح وفلفل وخلطة الشيش طاووق والبقدونس
* يشكل كويرات
* يشوح على النار في طاسة بها زيت حتى يأخذ لونا
* يضاف إليها مكعبات البصل والفلفل الألوان
* يوضع الخليط في صينية فرن ويدخل فرنا ساخنا ليكمل نضجه
* في الطاسة نفسها توضع الكريمة مع بابريكا وجوزة الطيب وزعتر مجفف يترك ليغلي مرة
* يقدم الطاووق مع الصوص الساخن.