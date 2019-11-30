قبل عرض مسلسله بـ 24 ساعة .. شركة ماركيز هاوس تتمنى الشفاء للفنان محمد فؤاد

قال طارق والي المدير التنفيذي لشركة ماركيز هاوس، فى بيان عن خالص أمانيه بالشفاء العاجل للنجم العربي الكبير الفنان محمد فؤاد؛ بطل أحدث إنتاج لها؛ والذي ستعرض اولي حلقاته اليوم السبت الموافق ٣٠ نوفمبر 2019 علي قناة الحياة في تمام الساعة السابعة مساء، للوعكة الصحية التي تعرض لها، داعين المولى عز وجل ان يتخطاها النجم الكبير.



وكان النجم محمد فؤاد دخل أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية وقال طاهر فؤاد ابن عم النجم محمد فؤاد - ومدير أعماله، إن الأطباء قاموا بطمأنتهم على صحة النجم بعد تعرضه لوعكة صحية عصر يوم الجمعة 29 نوفمبر، ودخوله أحد المستشفيات.



وأضاف طاهر فؤاد ابن عم الفنان محمد فؤاد - ومدير أعماله، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن « فؤاد أو فؤش» شعر باعياء بعد ارتفاع في ضغط الدم، ومعدل السكر، ومن ثم تم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة لتلقي العلاج.



وأوضح طاهر فؤاد، أن الأطباء المعالجين قرروا وضع محمد فؤاد تحت الملاحظة الطبية لمدة يومين للإطمئنان على استقرار حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه ينتظر خروجه من المستشفى اليوم السبت.



وكان النجم محمد فؤاد، خضع إلى بعض الفحوصات الطبية بمجرد وصوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، إثر تعرضه لوعكة صحية أصابته عصر أمس الجمعة 29 نوفمبر.



وأجرى محمد فؤاد رسما للقلب داخل المستشفى للإطمئنان على حالته وبدأ تلقي العلاج، وبدا «فؤاد» واعيًا ويتحدث مع الأطباء، في الصور التي نشرها أهله وأقاربه على السوشيال ميديا.



وتعرض اليوم السبت قناة الحياة أولى حلقات مسلسل الضاهر الذي يخوض بطولته الفنان محمد فؤاد في تمام الساعة السابعة مساءً وتدور أحداث المسلسل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث يعيش ضابط شرطة بمنطقة الضاهر ويتمتع بقدر كبير من الاحترام ممن حوله بسبب علاقته الطيبة بهم حيث تجمعه علاقة حب مع فتاة يهودية وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي.



الضاهر من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج ياسر زايد بطولة محمد فؤاد و حسن يوسف و مادلين طبر وعلاء زينهم و علاء مرسي ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد.

