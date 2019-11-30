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رياضة

طارق سليمان: الحكم تحامل على الأهلي.. والنجم سيخسر بنتيجة كبيرة في مصر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:38 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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حسن العمدة
أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، ان حكم لقاء النجم الساحلي كان متحاملا على الاحمر.

وقال سليمان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:. التحكيم الإفريقي سبب خسارة الأهلي للبطولات في السنوات الماضية

واردف : التحكيم دبح الأهلي، كرة مازالت في الهواء ولم يستحوذ عليها لاعب النجم ولم يتوفر شروط الطرد في الواقعة وكان ظالما.

وتابع : كان ملحوظ أن الحكم متحامل على الأهلي، وكاد يطرد رمضان وأزارو لكن شعر بخطئه في الطرد.

واتم كلماته : النجم لم يخلق فرص محققة رغم طرد لاعب الأهلي، وسوف يخسر بنتيجة كبيرة في لقاء العودة وتذكر حديثي جيدا.
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