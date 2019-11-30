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رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد فؤاد..فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:18 ص
محمد فؤاد
محمد فؤاد
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حمزة شعيب
طمأن الإعلامي رامي رضوان، كل محبى الفنان محمد فؤاد على حالته الصحية، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

وقال "رضوان"، خلال تقديمه برنامجه "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إنه تواصل مع الفنان محمد فؤاد ليطمئن على حالته، وأكد له الفنان أنه بخير وصحته جيدة.

وأردف "رضوان"، أن أقارب الفنان، أكدوا أنه بخير الآن، وكان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وسوف يغادر المستشفى اليوم السبت ويذهب إلى منزله.

وكان النجم محمد فؤاد، خضع إلى بعض الفحوصات الطبية بمجرد وصوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، إثر تعرضه لوعكة صحية أصابته عصر أمس الجمعة 29 نوفمبر.

وأجرى محمد فؤاد رسما للقلب داخل المستشفى للإطمئنان على حالته وبدأ تلقي العلاج، وبدا «فؤاد» واعيًا ويتحدث مع الأطباء، في الصور التي نشرها أهله وأقاربه على السوشيال ميديا.

وتعرض اليوم السبت قناة الحياة أولى حلقات مسلسل الضاهر الذي يخوض بطولته الفنان محمد فؤاد في تمام الساعة السابعة مساءً وتدور أحداث المسلسل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث يعيش ضابط شرطة بمنطقة الضاهر ويتمتع بقدر كبير من الاحترام ممن حوله بسبب علاقته الطيبة بهم حيث تجمعه علاقة حب مع فتاة يهودية وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي.

الضاهر من تأليف تامر عبد المنعم وإخراج ياسر زايد بطولة محمد فؤاد و حسن يوسف و مادلين طبر وعلاء زينهم و علاء مرسي ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد.
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