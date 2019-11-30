تقرير.. وجود نحو 20 مدرسة تطبق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بأسوان يساهم فى اختيارها ضمن 10 مدن للتعلم لعام 2019 من قبل منظمة اليونسكو

لا تزال محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء تواصل تحقيقها للأرقام القياسية فى الحصول على الجوائز العالمية فى المسابقات التى تتنافس فيها مع أى مدينة على المستوى المحلى والدولى .



وفى هذا الصدد تلقى " صدى البلد " الضوء على أحدث هذه الجوائز التي فازت بها عاصمة الشباب الإفريقي وهي الجائزة العالمية التي تم فيها اختيار مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019 والتى تسلمها محافظ أسوان السابق أحمد إبراهيم فى الاحتفال الرسمى للمؤتمر السنوى الدولى لشبكة مدن التعلم (GNLC)، والذى نظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) التابع لمنظمة اليونسكو الدولية بمدينة ميدلين بدولة كولومبيا.



وكان قد حضر فعاليات الاحتفال رئيس كولومبيا إيفان دوكي و الدكتورة ملك زعلوق مدير معهد التعلم لمنطقة الشرق الأوسط، وأيضًا السفير سامى سالم سفير مصر فى كولومبيا، وفدريكو جوتيريز عمدة مدينة ميدلين، بجانب أعضاء شبكة مدن التعلم والممثلين لـ 159 دولة على مستوى العالم، ومرفت السمان مسؤولة الاتصال بأسوان ، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات.



ويأتي السبب الرئيسي لاختيار محافظة أسوان لدخول عضوية شبكة مدن التعلم العالمية هى وجود نحو 20 مدرسة تطبق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، ويعد اختيار مدينة أسوان ضمن أفضل عشر مدن للتعلم لعام 2019 من قبل منظمة اليونيسكو إنجازًا ملحوظًا لتعزيز التعليم والتعلم من خلال سياسات وبرامج مبتكرة ذات أهداف محددة وتطوير إستراتيجية الجمع والتنوع بين المشاريع بما فى ذلك برامج صيانة الحدائق والمحافظة على المياه فى المدارس ، بجانب توفير فرص تدريبية متنوعة للمشاريع لجميع فئات المجتمع.



وهذه الجائزة يمنحها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة التابع لمنظمة اليونسكو الدولية حيث أشارت الدكتورة غادة عبد البارى أمينة اللجنة الوطنية لليونيسكو بمصر وفقا لما نشره المكتب الاعلامى للأمم المتحدة إن مشروع مدن التعلم بمنظمة اليونيسكو يستهدف ما يتم فى مجال التعليم للصغار والكبار فى كل مدينة من المدن وفى اللجنة الوطنية عملنا مع مدينتى أسوان والجيزة .



وأن أسوان إنضمت لعضوية مدن التعلم بموافقة جميع الدول الأعضاء ، وفازت بجائزة مدينة التعلم لعام 2019 لتخدم أهداف التنمية المستدامة ، خاصة الهدف الرابع المنوط بالتعليم الجيد والشامل، والذى يحقق المساواة بين الرجل والمرأة، ويتماشى مع خطة مصر للتنمية 2030 خاصة فى مجالى التعليم والتعليم العالي".



ومن جانبها أشارت ميرفت السمان منسقة مدينة أسوان لمدن التعلم باليونيسكو إلى أن هذه المسابقة شارك فيها أكثر من مائة وخمسين دولة تمثل أعضاء الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونيسكو للمنافسة على اختيار أفضل المدن التى حققت تقدما فى مجالى التعليم والتعلم .



وقالت ميرفت السمان بأن أسوان دخلت فى عضوية مدن التعلم باليونسكو عام 2017، وكان هذا من شروط التقدم لجائزة مدن التعلم ، وتم إعداد ملف قيم جدًا يليق باسم أسوان ومصر ، وبمساعدة اللجنة الوطنية لليونيسكو تم تقديم الملف الذى يحوى أنشطة المدارس ، وتم كتابة ما يميز مدينة أسوان ، والإنجازات التى تمت على أرض الواقع ليس فقط فى مجال التعليم ولكن أيضا فى مجال التعلم .