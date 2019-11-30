اليونان تبحث طرد السفير الليبي بسبب الاتفاق مع تركيا

ذكرت بوابة الوسط الليبية، نقلًا عن مصدر دبلوماسي مطلع، أن وزارة الخارجية اليونانية استدعت سفير طرابلس في أثينا احتجاجًا على توقيع حكومة الوفاق الوطني مذكرة تفاهم مع تركيا حول الصلاحيات البحرية.





وأشار المصدر إلى أن اليونان هددت بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية بعد اتفاقها مع تركيا حول المناطق البحرية، حيث أمهلت وزارة الخارجية اليونانية السفير حتى الخميس القادم لمغادرة اليونان، إذا لم تعد حكومة الوفاق الوطني النظر في خطوتها بتوقيع المذكرة مع الحكومة التركية.





وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد وقعت مع الحكومة التركية، الأربعاء الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.





وردا على ذلك، أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء ليس له "أي أثر قانوني".





وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكساندروس ينيماتاس، أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا "غير معترف بها إطلاقا".





وأضاف "توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى، لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج منه أي أثر قانوني".





واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية أن "هذا الإجراء لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المتجاورة".