بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم، السبت، بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي أمس، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وخسر الفريق الأحمر من النجم الساحلي بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت بينهما بالملعب الأولمبي في رادس.



ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.



ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف في مسابقة كأس مصر يوم 3 ديسمبر المقبل.

