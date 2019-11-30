ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:19 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم، السبت، بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي أمس، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الفريق الأحمر من النجم الساحلي بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت بينهما بالملعب الأولمبي في رادس.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف في مسابقة كأس مصر يوم 3 ديسمبر المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ: الأهلي يواجه النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس

بعثة الأهلي تصل تونس لمواجهة النجم الساحلي

مران قوي لثنائي حراسة المرمى الأهلي بتونس

محاضرة فيديو للاعبي الأهلي في ختام الاستعدادات للنجم الساحلي

أنيس بوجلبان يزور بعثة الأهلي في تونس

دوري أبطال إفريقيا.. موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي

ترشيحاتنا

لتجنب الإحراج .. حيلة خفية لقراءة رسائل إنستجرام دون فتحها

زوجها أبيها السجين دون علمها.. طفلة يمنية 9 سنوات مطلوبة في بيت الطاعة.. فيديو

طلقت زوجتي وهي حامل.. هل يقع الطلاق؟ الإفتاء تجيب| فيديو

فقدت نصف وزنها دون تدخل جراحى.. امرأة تعانى من 20 رطلًا جلدا زائدا.. شاهد

تموين الشهر.. احذر من الثقوب التي يخرج منها النمل في منزلك.. فيديو

إيران تعلق الدراسة والمسابقات الرياضية في العاصمة لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رامي مالك حديث العالم بمشهد مؤثر في مسلسل Mr. Robot ضمن الأفضل لهذا الأسبوع

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان القاهرة السينمائى