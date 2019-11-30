ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تصدرها التريند.. القصة الكاملة لـ أمينة كرم نجمة قناة طيور الجنة بعد خلع الحجاب

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
أمينة كرم مطربة طيور
أمينة كرم مطربة طيور الجنة
Advertisements
قسم الفن
حالة كبيرة من الجدل اجتاحت السوشيال ميديا، بعد انتشار عدة صور للمطربة والمنشدة المغربية أمينة كرم، نجمة قناة "طيور الجنة"، والتي ظهرت فيها بدون حجاب.

وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ظهور أمينة كرم بدون حجاب في الصور المتداولة، متسائلين أيضًا عن قيامها بتقديم أغانٍ عادية غير التي اعتادت على تقديمها.

هذه الحالة من الجدل أدت إلى تصدر أمينة كرم مؤشر البحث "جوجل" في بعض البلاد العربية.

وبالوصول إلى الصفحة الرسمية للمغربية أمينة كرم، تبين أنها قامت بخلع الحجاب بشكل تدريجي، حيث كانت تظهر في عدة صور قبل أشهر بجزء من شعرها، والجزء الآخر مغطى بالحجاب.

وقامت أمينة كرم بخلع الحجاب بشكل نهائي قبل شهر، وبالتحديد في أول أكتوبر الماضي، لكن لم يلتفت لها الكثيرون، إلا مع تداول صورها بكثافة خلال الفترة الماضية.

تعرضت أمينة كرم لهجوم كبير على السوشيال ميديا، ما دعاها للرد من خلال نشر فيديو لها قالت من خلاله: «بالنسبة لموضوع الحجاب.. بليز أنا ما بدي كلام عن الحجاب.. خليكو انتوا شريفات وعفيفات.. واللي ميعجبوش الحال يخرج ويبلوكني.. ليش تدخلي تفرغي فيا انا اختي.. ليش اختي.. ريلاكس».

بعدها قامت المطربة والمنشدة المغربية أمينة كرم، نجمة قناة "طيور الجنة"، بفتح التعليقات للمتابعين لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، وذلك بعد أن كانت تغلق هذه الخاصية أمام متابعيها لتفرض الخصوصية، حتى في الوقت الذي كانت ترتدي فيه الحجاب وتنشر صورها به.

"أمينة كرم"، نجمة قناة "طيور الجنة"، اتخذت قرارًا بفتح التعليقات لمتابعيها عبر "إنستجرام"، بعد أيام من قيامها بخلع الحجاب، ما جعل المتابعين يحدثون جدلًا على صورها في تعليقاتهم على الصور الأخير لـ أمينة.

يذكر أن أمينة كرم هي منشدة ومطربة مغربية، حائزة على أجمل صوت طفولي في العالم العربي سنة 2013، ببرنامج المواهب «صوتك كنز» على قناة «طيور الجنة» الفضائية، المتخصصة للأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلاف على قرار صابرين خلع الحجاب.. فنانون يرحبون.. ورواد سوشيال ميديا يهاجمون

ردود أفعال متباينة على قرار صابرين خلع الحجاب.. دعم النجوم في مواجهة هجوم السوشيال ميديا.. والفنانة: لا أفعل شيئا يخالف الشرع

سحبت التريند من صابرين.. أسماء الخمليشي تتصدر جوجل بسبب صورة

أمينة كرم مطربة طيور الجنة تثير الجدل بعد خلعها الحجاب

10 صور | مطربة طيور الجنة أمينة كرم قبل وبعد خلع الحجاب

خلع الحجاب عرض مستمر.. مطربة طيور الجنة الأحدث.. صابرين تفاجئ الجمهور.. وشهيرة تثير الجدل

ترشيحاتنا

عمر السومة يخضع لـ جراحة عاجلة.. وأهلي جدة يعلن مدة غيابه

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة

اقتصادية النواب: انخفاض أسعار المحروقات لهذا السبب

وزير بدولة عربية يطالب بفتح أراضي بلاده أمام كل اليهود

موقف إنساني.. نجوم الفن يلبون طلب متحدي الإعاقة على الريد كاربت.. فيديو

أضرار تناول البيض يوميا.. يصيبك بمرض السكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رامي مالك حديث العالم بمشهد مؤثر في مسلسل Mr. Robot ضمن الأفضل لهذا الأسبوع

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان القاهرة السينمائى