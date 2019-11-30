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رياضة

إيفونا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد الخسارة من النجم الساحلي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
ماليك إيفونا
ماليك إيفونا
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منتصر الرفاعى
وجه اللاعب الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي رسالة إلى ناديه السابق الأهلى عقب خسارته أمس من النجم الرياضى الساحلى التونسى بهدف دون رد.

وكتب ماليك إيفونا مهاجم الأهلى السابق موجها رسالة إلى ناديه السابق الأهلى عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: سيظل الأهلى عائلة قوية مهما حدث.

وخسر النادي الأهلي من نظيره النجم الساحلي باستاد رادس بهدف ياسين الشيخاوي فى افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع فى المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى وبلاتينوم ستارز الزيمبابوى.

وارتبط إيفونا بعلاقة قوية مع جماهير الأهلي رغم قصر المدة التي قضاها بين جدران القلعة الحمراء وكان لتصريحاته تأثيرًا كبيرًا على قطاع كبير من جماهير الأهلي التي طالبت بعودة للأسد الجابوني مرة أخرى للأهلى.

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