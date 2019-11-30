هل يجوز خلع النقاب أمام خطيب ابنتي؟.. الإفتاء ترد

خطيب ابنتي ينزع النقاب عني ويقبل رأسي ويدي، ويقول لي أنت حرمتك عليَّ كحرمة أمي وأختي فما حكم ذلك؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، وذلك خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع يوتيوب.



وأجاب شلبي، قائلًا: "إنه لا يجوز خلع النقاب أمام خطيب ابنتك حتى يعقد قرانه عليها، وبعدها يحل لك خلع النقاب أمامه وليس ذلك إلزامًا عليكي ولكن من باب التراحم".



وأوضح "أما عن نزع النقاب عنك، وتقبيل يديك ورأسك واحتضانك، وقوله حرمتك عليَّ كرحمة أمي واختي، فهذا كلام فاضي، وجرأة زائدة لا يجوز ذلك".



وأشار إلى أنه يجوز أن تخلعى النقاب أمامه بعد كتب كتابه على ابنتك، أما قبل ذلك فلا يصح، ومسألة أن يقبل يديكي أو رأسك من باب المودة والشفقة والرحمة فلا يجوز قبل كتب الكتاب لأنه بعد كتب كتابه على ابنتك صرتي محرمة عليه مثل أمه تماما.



هل يجوز للمنتقبة خلع النقاب أمام خطيبها؟

هل يجوز للمنتقبة خلع النقاب أمام خطيبها بعد إتمام الخطوبة أثناء زيارته لها؟.. سؤال ورد إلى للدكتور محمود شلبي - أمين الفتوى ومدير إدارة فتاوى الهاتف لدار الإفتاء المصرية.



فأجاب شلبي من خلال البث المباشر للدار المذاع عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك قائلًا: يجوز للمنتقبة خلع النقاب أمام خطيبها طالما أنها تأمن على نفسها بوجودها بين أسرتها.



وتابع أمين الفتوى موضحًا أن عدم خلع النقاب أمام الخطيب يخلق نوعا من أنواع عدم الألفة والاستغراب بعد إتمام الزواج، وذلك ما تراه لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بخصوص هذا الشأن الذي يرد فيه كثير من الأسئلة، وعلى هذا فلا شيء على المنتقبة من خلع النقاب أمام الخاطب ما دامت تأمن على نفسها مع خطيبها بين أهلها.



هل يجوز للمرأة خلع الحجاب في حضور إخوة الزوج؟

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول "إن زوجة ابنها مقيمة في نفس الشقة معها، ليست على درجة عالية من الجمال، والسائلة لديها ولدان أحدهما أصغر من زوجة أخيه بـ 7 سنوات والآخر بـ 12 عاما، فهل يحق لها ترك الحجاب والجلوس بملابس نصف كم أمامهم".



وعقب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: "إنه لا يجوز لها ترك الحجاب في حضرة هذين الذكرين طالما بلغا سن التكليف".



وأكد أن الحجاب ليس مرتبطا بالجمال الفائق وإنما مسألة تعبدية، فرضها الله على النساء، وفرض الالتزام به في حضرة الرجال الأجانب، والرسول –صلى الله عليه وسلم- تحدث عن أقارب الزوج فقال عنهم "الحمو الموت".





حكم خلع النقاب أمام الأقارب الرجال؟

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لا بد أن تلتزم بهيئة الحجاب.



وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «ما حكم خلع النقاب أمام الأقارب؟»، أن خلع المرأة للنقاب ليس حرامًا، لأن النقاب ليس فرضا ولا واجبا لذا لا شيء على المرأة إذا خلعت النقاب.



وأكد للمتسائلة التي ترتدي النقاب ولكنها تخلعه أمام أقاربها الرجال، أنه يجوز لها ذلك ولكن عليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي.



هل تأثم المرأة إذا خلعت النقاب لأجل العمل؟

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لا بد أن تلتزم بهيئة الحجاب.



وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال (ما حكم خلع النقاب لأسباب تتعلق بالعمل؟)، أنه يجوز للسائلة أن تخلع النقاب لأن النقاب ليس واجبًا، والمطلوب فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.



وأوضح، أما خلع الحجاب فهذا الذى لا يجوز، فالحجاب بإجماع المسلمين والأئمة والمذاهب سلفًا وخلفًا لم يختلف أحد من علماء الأئمة عليه.