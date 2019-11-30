ينتحلون صفة رجال شرطة.. ضبط تشكيل عصابي من 7 أشخاص يسرقون المواطنين بالإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإسكندرية بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة.



تبلغ لقسم شرطة ثانٍ العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من اثنين من المواطنين "سائقان"، أحدهما مُقيم بدائرة القسم، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة-بأنهما حال قيادة أحدهما لسيارة فان بطريق قرية نجع حبون بدائرة القسم فوجئ بقيام 7 أشخاص مجهولين بصحبتهم سيارة ميكروباص، باستيقافه وطلب الاطلاع على التراخيص بادعاء أنهم رجال شرطة وطلبوا منه التوقف بسيارته على جانب الطريق لحين الكشف عنه.



كما قرر الثانى بقيام ذات الأشخاص باستيقافه حال قيادته سيارة ربع نقل (خاصة بالشركة عمله) بذات الطريق وطلبوا الاطلاع على التراخيص وأجبروه على النزول من سيارته وإدخاله للسيارة الفان قيادة المُبلغ الأول.



وعقب ذلك قام أحدهم بقيادة السيارة الربع نقل الخاصة بالثانى واستقل باقى المتهمين السيارة الميكروباص وطلبوا من المُبلغين تتبعهم وتوجهوا لطريق (الإسكندرية / القاهرة) الصحراوى ولدى وصولهم إلى منطقة الكيلو 22 باتجاه الإسكندرية بدائرة قسم شرطة أول العامرية توقفوا وطلبوا منهما الانتظار لحين عودتهم وانصرفوا ولم يعودوا مرة أُخرى.



وأضاف المُبلغ الأول باستيلائهم على هاتفه المحمول، كما أضاف الثانى باستيلائهم منه على السيارة قيادته وبداخلها مبلغ 11 ألف جنيه خاصة بالشركة عمله وهاتفه المحمول.



وأسفرت جهود فرق البحث الجنائي عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 7 أشخاص (لثلاثة منهم معلومات جنائية).



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (طبنجة، و5 طلقات لذات العيار و2 جهاز لاسلكي، ومسدس صوت).



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.



وتم بإرشاد أحدهم ضبط (سيارة ميكروباص "تابعة لمكتب نقل عمال ملك والده"، وبتفتيشها عُثر على (3 أقماع بلاستيكية) وأقر باستخدامها فى ارتكاب الواقعة، كما ضُبط بحوزته (2 أفارول أميرى أسود اللون)، وأضافوا باستخدام الأسلحة والأجهزة اللاسلكية المضبوطة بحوزتهما فى ارتكاب الواقعة، حيث قاموا جميعًا بعمل كمين وهمي بالطريق المُشار إليه مستخدمين السيارة الميكروباص وكذا الأقماع البلاستيكية لاصطياد ضحاياهم من قائدى السيارات المارة عشوائيًا لسرقتهم.



وأضافوا بتخلصهم من الهواتف المحمولة المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام واقتسامهم المبالغ المالية فيما بينهم وبيع السيارة المستولى عليها لأحد الأشخاص "عامل"، سبق اتهامه في قضية (قتل وشروع فيه وإحراز سلاح وذخيرة"، مُقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا).



وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف وأرشد عن السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.