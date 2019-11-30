هنتغدى إيه النهاردة؟.. مكرونة بصوص الجبن وتشكين ستربيس وسلطة كول سلو.. والحلو.. جاتوه شاتوه

تحتار كثير من الأمهات يوميًا فى أعداد وجبة الغذاء، والتى تعد الوجبة الرئيسية التى يجتمع فيها أفراد الأسرة، وتحرص الأمهات على تقديم الوجبات التى يفضلها أفراد الأسرة، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير المكرونة بصوص الجبن التى والتشكن أستربس الذى يفضلة الأطفال ويتناوله كثيرًا من الخارج مع سلطة الكول سلو، وحلوى جاتوه الشاتوه المميزة



مكونات المكرونة بصوص الجبن:-

- مكرونة مسلوقة

- جبنة شيدر أحمر مبشورة

- جبنة فلمنك مبشورة

- موتزاريلا مبشورة

- لبن

- نشا

- بابريكا



طريقة تحضير مكرونة بصوص الجبن:-

- ضعى اللبن والنشا فى أناء على النار حتى يمتزجوا

- نضيف جميع الجبن على الصوص حتى يتناسجوا جميعًا

- نرش البابريكا ونرفع الأناء من النار ونضيف المكرونة



مكونات أستربس الفراخ:-

- صدور دجاج مقطعة أصابع

- ماء بصل

- بيض

- ملح وفلفل

- بابريكا

- كاري

- حبهان

- مسطردة

- دقيق

- بقسماط

- زيت للقلي

- كورن فليكس



طريقة تحضير أستربس الفراخ:-

- تتبل الفراخ بماء البصل مع الحبهان، الكاري، البابريكا، المستردة، والملح والفلفل



- تترك حوالي ساعتين



- يخفق البيض ثم يضاف إلى الفراخ المتبلة



- يكسر الكورن فليكس في الكبة ثم يضاف إلى البقسماط



- تغمر الفراخ بالبقسماط ثم تقلى في زيت غزير وساخن



مكونات سلطة الكول سلو:-

- كرنب أبيض

- جزر

- مايونيز

- خل

- سكر

- ملح



طريقة تحضير سلطة الكول سلو:-

- يفرم الكرنب والجزر والبصل في كبة كهربائية ليبصح قطع صغيرة تماما



- يخلط المايونيز مع الخل والسكر والملح والزبيب ويضاف إلى الخضروات وتقدم





مكونات جاتوه الشاتوه :-

- 1 كوب زيت

- 1 كوب لبن

- 1 كوب دقيق

- 1 كوب كاكاو

- 1 كوب سكر بودرة

- 2 بيض

- نصف ملعقة كبيرة فانيليا

- نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر

- رشة ملح



طريقة تحضير جاتوه الشاتوه :

- يضرب في الخلاط اللبن والسكر والكاكاو والزيت على مراحل مع استمرار الخلط حتى يتقل القوام

- يحتفط بكوب من الخليط ليضاف على وجه الجاتوه

- يضاف لباقي خليط اللبن البيض والفانيليا والملح

- يخلط الدقيق المنخول مع البيكنج بودر

- يضاف خليط الدقيق لخليط اللبن والكاكاو ويقلب كل الخليط يدويًا

- يصب في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق

- توضع الكيكة في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج