يبدأ مفعولها في أقل من 20 ثانية.. قصة حبة الفيل الأزرق المعروفة بـ عقار الشيطان

منذ وفاة الطفلة «كاميليا» البالغة من العمر 6 سنوات، في منطقة النزهة بمصر الجديدة، إثر عدم تحملها تأثير

، بعد تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من والدة الطفلة بوفاتها نتيجة تناولها علاجا خاطئا، والتي اكتشفت التحريات وفاة الطفلة على يد والدتها بعد وضعها حبوب الفيل الأزرق لها في العصير.