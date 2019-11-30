للقضاء نهائيا على مشاكل الفواتير.. الكهرباء تطلق برنامجا موحدا لقراءة العدادات أول أبريل.. وشعاع: علامة مائية تضمن دقة القراءة

برنامج القراءة الموحد سيساهم فى إنهاء مشاكل فواتير الكهرباء تماما

علامة مائية تضمن دقة القراءة

معظم القراءات حاليًا لن يتم اعتمادها إلا بوجود صورة موثقة للتأكد من أنها تعبر عن الاستهلاك الحقيقي

تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على وضع عدة برامج وبحث أفكار مختلفة، للقضاء على أخطاء الفواتير، والحصول على مستحقاتها لدى المشتركين، بداية من تعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع التي وصل عددها حتى الآن إلى ما يقرب من 9 ملايين عداد، وكذلك تجربة تركيب 250 ألف عداد ذكى، ثم التعاقد مع شركة مدنية لقراءة العدادت "شركة شعاع"، وقبل هذا كانت هناك وسائل أخرى للتبليغ بقراءة العداد أو شكاوى الفواتير عن طريق الموقع الإلكترونى للوزارة، وأرقام واتس آب، أو عن طريق الخط الساخن، أو عن إدارة الشكاوى بالوزارة، أو عن طريق رسائل sms.كل هذه الأفكار والطرق لم تضع حدا لمشاكل الفواتير، ما جعل الطريق مفتوحا أمام البحث عن حلول أخرى تكون أكثر دقة، فعملت شركة شعاع على تطوير طريقتها فى قراءة العداد عن طريق التقاط الصورة بدلا من كتابة القراءة التى كانت سببا فى عدم الحصول على قراءة دقيقة وفتحت الباب أمام البعض لتسجيل قراءات وهمية، فكان لزاما على الوزارة والشركة أن تجد حلا.وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة طبقت تجربة تسجيل قراءة العدادات بالتقاط صورة له فى جميع شركات التوزيع، لافتا إلى أنه لا يتم اعتماد أي قراءة من قارئ العداد إلا بصورة موثقة من صورة العداد وموثقة بالتاريخ والقراءة والمكان، وذلك لضمان قراءة العداد بطريقة صحيحة وتفادي الأخطاء في الفواتير، لافتا إلى أن العدادات القديمة لا تكتفي بأخذ الصورة فقط بل تنقل الصورة للفرع التابع لها ويتم حسابها والصورة التي ترسل تحتوي على قراءة العداد والتاريخ والمكان.وأكد أيمن حمزة أن معظم القراءات حاليًا لن يتم اعتمادها إلا بوجود صورة موثقة للتأكد من أنها تعبر عن الاستهلاك الحقيقي بدون خطأ، ولكن هناك بعض الإضافات ويتم التنسيق بها مع الشركة لنقل الصورة بطريقة أتوماتيكية وسريعة.وأضاف المتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة قدمت عدة آليات للقضاء على مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة التي يعاني منها المواطنون بسبب عدم دقة القراءات التى يتم تسجيلها، لافتا إلى أنه من بين هذه الآليات تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى يعتمد على الصور فى تسجيل قراءة العداد، وأن هذا البرنامج سيقضى تماما على تسجيل أى قراءات وهمية اعتمادًا على مبدأ متوسط الاستهلاك، مشيرا إلى أنه سيجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية نظرا لاعتماد البرنامج على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.وأوضح الدكتور أيمن حمزة أنه من المقرر أن يتم تطبيقه في أبريل المقبل بجميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن البرنامج يخضع للتجربة ببعض شركات التوزيع ليتم تعميمه بعد التأكد من نجاح البرنامج.فيما أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة أن تسجيل قراءة العداد تتم بجميع شركات توزيع الكهرباء من خلال التقاط صورة لعداد الكهرباء وبمجرد التقاطها يتم إرسالها لمركز إصدار الفواتير مباشرة من خلال برنامج يصعب التلاعب فيه، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيجبر الكشافين على الالتزام بمواعيد دورة القراءة بشكل منتظم.وقال المصدر إن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 والشركة المسئولة عن تسجيل قراءات العدادات بضرورة تسجيل القراءة باستخدام كاميرا الهاتف المحمول، لضمان الحصول على قراءة عالية الدقة، وإصدار فاتورة سليمة معبرة عن استهلاك المواطن.فيما قال المدير التنفيذي لشركة "شعاع" المسئولة إن برنامج الشركة للتسجيل الإلكتروني للقراءات يهدف للحصول على قراءات حقيقية دون تدخل عنصر بشرى من خلال نقل البيانات المشفرة من تكنولوجيا التعرف الضوئي على الحروف، وهو ما يضمن تسجيل قراءة صحيحة مما يؤدى لإصدار فاتورة كهرباء سليمة ويسهل تحصيلها وزيادة إيرادات شركات توزيع الكهرباء، حيث يقوم الكشاف بفتح البرنامج من هاتفه المحمول والبحث عن المشترك باربع اختيارات الاسم أو رقم العداد أو رقم اللوحة أو نوع العداد، ثم يقوم باختيار خانة تسجيل قراءة مباشر من خلال التقاط صورة العداد، ويتم فى تلك اللحظة تسجيل الوقت والتاريخ والمكان إلكترونيا، وتصل مباشرة لشركة التوزيع، مشيرا إلى وضع علامة مائية على صورة العداد منعا للتلاعب.كما أطلقت شركة "شعاع" منذ أيام كذلك التطبيق المجاني "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد، وهو تطبيق ذكي يتم تحميله من خلال "متجر جوجل -Google play" مجانا ليتمكن المشترك من تسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام هذا التطبيق.ويتميز تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة، وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الخطأ الذي يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد، ونوع العداد، كما أنه يقضي على التلاعب في تسجيل القراءة لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف، إنما يلتقط الصورة مباشرة.ويعد تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" عاملا مساعدا مع التطبيق الذي يتم استخدامه بواسطة الكشافين لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بالتقاط الصورة، وذلك بهدف الوصول إلى أعلى نسبة في إحضار قراءة دقيقة بدون أخطاء بواسطة الكشاف أو المواطن نفسه.وأوضح المدير التنفيذي لشركة "شعاع"، أن تطبيق شعاع لتسجيل القراءات إلكترونيا هو بداية انطلاق برنامج القراءة الموحد بداية أبريل المقبل، وسيتم تطويره بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ليكون أكثر دقة ويحقق أعلى نسبة تسجيل قراءة سليمة، وذلك من خلال فريق عمل يقوده وزير الكهرباء والدكتور أسامة عسران، نائب الوزير، موضحا أن برنامج القراءة الموحد سيساهم فى إنهاء مشاكل فواتير الكهرباء تماما.