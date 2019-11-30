هل التطعيم أثناء الصيام لاستخراج شهادة صحية للعمرة يفطر؟.. فيديو

وأجاب مجمع البحوث عبر صفحته على الفيسبوك، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة حالة إذا كان الإنسان مريضًا لا يقدر على الحج بنفسه.



واستدلت لجنة الفتوى بمجمع البحوث بما ثبت عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي – صلي الله عليه وسلم – إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال – صلي الله عليه وسلم – "أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ" قال نعم "قال حج عن أبيك".



وأكد المجمع إذا كان الإنسان مريض مرضًا يرجى شفاؤه لايجوز له أن ينيب عنه غيره في الحج، وأما إن كان صحيحا فلا يجوز له أيضًا أن ينيب غيره، أما إذا كان مريض مرضًا لا يرجي برؤه فيجوز له أن ينيب عنه غيره في أداء فريضة الحج.



هل يجوز أداء العمرة من أموال الزكاة

هل يجوز أداء العمرة من أموال الزكاة؟، الواجب على من وجبت عليه الزكاة أن يخرجها مالًا للفقير بأن يملكه له، حتى يكون الفقير مالكًا لهذا المال وله حرية التصرف به بأن يذهب لأداء العمرة أو الحج.



وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يحجز بها تكاليف أداء العمرة أو الحج للفقير، بل الواجب عليه أن يعطي المال للفقير وله حرية التصرف فيه.



وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «وجبت عليّ الزكاة وأريد أن أحجز بها تأشيرة عمرة لإنسان فقير، فهل يجوز ذلك؟»، أنه لا يجوز بل لا بد من إعطاء الفقير الأموال.



هل يجوز الحج بأموال الزكاة

أكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز إعطاء أي شخص من زكاة المال حتى يحج أو يعتمر، لافتًا إلى أن أداءالحج والعمرة لا يجوز إلا على المستطيع فقط.



وأضاف «شلبي » خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردًا على سؤال شخص يسأل: «هل يجوز إعطاء فقير من زكاة مالي للذهاب إلى العمرة؟»، أن الزكاة لاتخرج لرفاهية الآخرين أو الخروج للمصايف وغيرها، حتى الحج أو العمرة، مطالبًا الجميع عدم إخراج الزكاة لمن يريد الحج أو العمرة لأن هذه الفريضة خاصة للمستطيعين فقط، مضيفًا: أنه يجوز إعطاؤه من مال الصدقات.



أصناف الزكاة

نوه الشيخ محمود شلبي، بأن الله -عز وجل- حدد مصارف الزكاة لثمانية أشخاص وذلك كما جاء فى قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ» وهذا ما عليه أكثر أهل العلم أنه لا تُدْفَع الزكاة إلا في مثل هذة الأصناف الثمانية.



هل يصح أن أعطى لأختى من زكاة مالى لأداء العمرة؟

وذكر «شلبي»، فى إجابته عن سؤال «هل يصح أن أعطى لأختى من زكاة مالى لأداء العمرة؟»، أنه لا يجوز لك صرف الزكاة إلى أمك أو إلى أختك لأجل أداء العمرة لأن الزكاة لا تصرف إلا لمن اتصف بصفات المستحقين لها أو بعضها كالفقر والمسكنة، لأن الله تعالى حصر الزكاة في أصناف ثمانية وليس منها العمرة سواء كانت العمرة الأولى أو الثانية.







ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول: "هل التطعيم أثناء الصيام لاستخراج شهادة صحية للعمرة هل يفطر؟.أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لو تم التطعيم عن طريق الحقن لا يفطر، ولو كان التطعيم عبارة عن نقاط عن طريق الفم أو الأنف تفطر.ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول" هل يجوز عمل عمرة أو حجة لشخص حي؟".