ميتشو يستبعد 4 لاعبين من تشكيل الزمالك أمام مازيمبى.. تعرف عليهم

استبعد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرباعي محمد صبحي وطارق حامد وأوباما وكريم بامبو من القائمة البيضاء التى سيخوض بها لقاء مازيمبي.



وأعلن ميتشو تشكيل الزمالك أمام مازيمبي اليوم بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في الثالثة عصرا.



ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :



محمد عواد في حراسة المرمى



عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز في خط الدفاع



فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - أشرف بنشرقي في خط الوسط



مصطفى محمد في خط الهجوم



ويجلس على دكة البدلاء : محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن.