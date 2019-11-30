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أخبار البلد

نقابة الأطباء تطلب رد برنامج الزمالة على تساؤلاتها حول نظام التكليف الجديد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:52 م
صدى البلد
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محمد غالي
خاطبت نقابة الأطباء، الدكتور مجدى الصيرفى، أمين عام الزمالة المصرية، بشأن نظام برنامج الزمالة بعد وضع نظام التكليف الجديد المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة، دون مناقشته.

وأشارت النقابة، إلى أن النظام الجديد ينص على إلحاق كل الأطباء دفعة واحدة من التكليف إلى الزمالة، وهو ما يفوق إمكانات البرنامج الذى لطالما طالبت النقابة بزيادة الأعداد سنويا من 500 إلى 1000، وكان دائما يتم الرفض.

وطالبت النقابة، خلال خطابها، بتوضيح مدى إمكانية الزمالة المصرية على استيعاب الأطباء المُكلفين سنويا، حوالي 9000 طبيب في دفعتي التخرج كل عام، وحوالى 2000 طبيب سنويا من الأطباء المقيمين الراغبين في دراسة الزمالة كما كانت تستوعب سنويًا سابقا، أم ستكتفي بأطباء التكليف وترفض المتقدمين من الاطباء المقيمين، والإعلان عن الأقسام المؤهلة حاليا بكل مستشفى لتدريب الزمالة، وعدد المتدربين المؤهل بكل قسم لاستيعابهم، وموافاتها بقائمة تفصيلية بأسماء المستشفيات والأقسام التى استوفت معايير الاعتماد ببرنامج الزمالة بكل مستشفى.

وأشارت النقابة، إلى ضرورة بيان تأثير قضاء 3 أشهر سنويا من فترة تدريب الزمالة في وحدات الرعاية الأساسية على مستوى تدريب الزمالة، وموقف الاعتراف الدولى لبعض التخصصات عند حدوث تغييرات شديدة للبرنامج التدريبى.

بالإضافة إلى موقف زمالة الكلية الملكية البريطانية المعتمدة لزمالة طب الأسرة المصرية على أساس بروتوكول محدد، يقضي به الطبيب المتدرب 18 شهرًا فى دورة دقيقة بين أقسام المستشفى "الباطنة والنساء والأطفال والأنف والأذن والرمد والعظام والجراحة والنفسية والجلدية وشهرا واحدًا بالطوارئ"، من تحويل تدريب الطبيب بالمستشفى إلى 15 شهرًا من العمل بالطوارئ فقط.
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