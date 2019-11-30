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سيارات

هذه السيارة هي الوحيدة في العالم.. تعرف عليها وعلى مالكها

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:08 م
اخبار السيارات
اخبار السيارات
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قسم السيارات
تشهد أخبار السيارات تطورا سريعا في كافة أنحاء العالم، ويتابع الملايين أخبار السيارات لحظيا لمعرفة كل ما هو جديد ومتطور وأيضا العلم بآخر صيحات وموضة السيارات، وننشر خلال السط ور التالية سيارة فريدة من نوعها صنعت خصيصا لأحد المشاهير،

فقد نشر مصمم السيارات الكندي طوني بت على صفحته بـ "انستجرام"،، صورا من النسخة الخاصة الجديدة لطراز "فانتوم" من شركة "رولز رويس" للسيارات الفارهة.

وصنعت السيارة خصيصا بشكل فريد وخاص لمغني الراب "دريك"، لذلك، فهي نسخة One-off وحيدة لا توجد منها أي نسخ مشابهة.

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هذه السيارة هي الوحيدة في العالم.. تعرف عليها وعلى مالكها
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