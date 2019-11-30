بذخ أردوغان.. القصر الرئاسي التركي ينفق 2020 ليرة كل دقيقة

طالب عضو البرلمان التركي المعارض، كاني بيكو، بضرورة ألا يقل مرتب أي موظف حكومي في تركيا عن الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن الرئيس رجب أردوغان يحصل على راتب شهري يساوي 30 ضعف الحد الأدنى للأجور.





وبحسب صحيفة "زمان" التركية، عقد البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهروي، كاني بيكو، مؤتمرًا صحفيًا في البرلمان التركي، علق خلاله على استعدادات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي من المقرر أن تبدأ في الثاني من شهر ديسمبر المقبل.





وأوضح عضو البرلمان أن رئيس الجمهورية يحصل على راتب شهري 30 ضعف الحد الأدنى للأجور، قائلًا: "بحسب الدراسة التي قمت بها، فإن قصر رئاسة الجمهورية ينفق 2020 ليرة تركية كل دقيقة، وفي الوقت نفسه يوجد موظف يحاول الحصول على عمل بالحد الأدنى للأجور 2020 ليرة".





وأِشارت الصحيفة إلى أن راتب الرئيس رجب أردوغان يبلغ 74 ألفا و500 ليرة، بعدما كان 59 ألف ليرة شهريا. فيما كان راتب الرئيس التركي السابق عبدالله جول لا يتعدى 40 ألف ليرة شهريا في 2014.



