ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 700 قطعة حلوى فاسدة و150 كيلو دقيق بلدي مدعم في حملة تموينية بالغربية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:09 م
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
Advertisements
أحمد على
ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 700 عبوة مواد غذائية وقطع حلوي غير صالحة للاستهلاك الآدمي و150 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل طرحها للجمهور بمركزي السنطة والمحلة .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط 700 عبوة مواد غذائية "سمنة وحلوى وبسكويت ومايونيز" غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل محل بقالة بشارع التآمين الصحي بمدينة السنطة ملك "عيد.ش.ع.ال" 26 سنة .

كما تم التحفظ على المضبوطات قبل طرحها للجمهور لتأمين أرواح حياه المواطنين وتحرر المحضر اللازم تحت رقم 21888 جنج السنطة لعام 2019م .

كما ضبط 150 كيلو دقيق بلدي مدعم بقصد إعادة طرحه للبيع بالسوق السوداء بمخبز سياحي بناحية منشية البكري بدائرة قسم شرطة ثان المحلة ملك "أمين .ه " 55 سنة مقيم بناحية الوراقة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن تلك الواقعة رقم 15643 جنح قسم شرطة ثان المحلة .

كما تم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .
Advertisements

ترشيحاتنا

يبدأ مفعولها في أقل من 20 ثانية.. قصة حبة الفيل الأزرق المعروفة بـ عقار الشيطان

نيوكاسل ينتزع تعادلاً قاتلاً من مانشستر سيتي في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي.. فيديو

اخرسي يا شيرين.. هل تتعمد المطربة السمراء إهانة النساء

تذبح صديقتها لسرقة أموالها في حى الأسمرات

كريم العريبي يكشف سر فوز النجم الساحلي على النادي الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

صورة غريبة في ملعب لقاء مازيمبي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى قمر.. نرمين ماهر تبهر الجمهور بفستان أسود

محمد ودومينيك.. قصة حب حول العالم وباركها الفراعنة.. صور

بعد دخول محمد فؤاد العناية المركزة.. أمراض مميتة يسببها الضغط المرتفع