ضبط 700 قطعة حلوى فاسدة و150 كيلو دقيق بلدي مدعم في حملة تموينية بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 700 عبوة مواد غذائية وقطع حلوي غير صالحة للاستهلاك الآدمي و150 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل طرحها للجمهور بمركزي السنطة والمحلة .





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط 700 عبوة مواد غذائية "سمنة وحلوى وبسكويت ومايونيز" غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل محل بقالة بشارع التآمين الصحي بمدينة السنطة ملك "عيد.ش.ع.ال" 26 سنة .





كما تم التحفظ على المضبوطات قبل طرحها للجمهور لتأمين أرواح حياه المواطنين وتحرر المحضر اللازم تحت رقم 21888 جنج السنطة لعام 2019م .





كما ضبط 150 كيلو دقيق بلدي مدعم بقصد إعادة طرحه للبيع بالسوق السوداء بمخبز سياحي بناحية منشية البكري بدائرة قسم شرطة ثان المحلة ملك "أمين .ه " 55 سنة مقيم بناحية الوراقة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن تلك الواقعة رقم 15643 جنح قسم شرطة ثان المحلة .



