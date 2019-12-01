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برلمان

نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب هيئة الثروة السمكية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:59 ص
الثروة السمكية
الثروة السمكية
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والثرورة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة لوزير الزراعة، بشأن هيئة الثروة السمكية وعدم وجود قاعدة بيانات للأراضي لصالحها".

وقال النائب رائف تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن هيئة الثروة السمكية لا تمتلك قاعدة بيانات للمزارع السمكية والأراضي التي تملكها، وهو أمر يضر بالثروة السمكية في مصر وعدم إحكام سيطرة الدولة عليها بشكل كامل.

وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة وجود ميزانية عامة لهيئة الثروة السمكية ، لتنمية القطاع الذي بات مهددًا بشكل كبير.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن البرلمان في جلسته العامة الثلاثاء الماضى، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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