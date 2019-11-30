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نظام غذائي صحي يعالج الالتهابات المعوية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:41 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تلعب العديد من البكتيريا في الأحياء المجهرية أدوارًا مهمة في صحة الإنسان، حيث تساعد على هضم الطعام، وتعزيز سلامة الأمعاء، والحماية من الأمراض.

وكشفت دراسة في موقع healthline، النظام الغذائي المتوسطي قد يقلل من الالتهابات المعوية، وتم ربط نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​غني بالفواكه والخضروات والبقول والحبوب والمكسرات والأسماك بكمية أكبر من البكتيريا الصديقة التي تساعد على تخليق العناصر الغذائية الأساسية، والحد من الالتهابات.

ويرتبط هذا النظام الغذائي بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وزيادة طول العمر بالآثار الهضمية المفيدة،و لكن في حالة المرضى الذين لا يعانون من قيود معوية، فإن تناول المزيد من الألياف قد يعزز صحة القناة الهضمية ويمكن أن يساعدهم اختصاصي التغذية في معرفة أنواع الأطعمة التي قد تكون أفضل بالنسبة لهم.

ووجدت دراسة جديدة قدمت أن تناول حمية نباتية أو حمية البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن يؤثر على ميكروبيوم الأمعاء.

ويمكن أن يلعب النظام الغذائي الغني بالنبات في المساعدة على الحماية من الأمراض المعوية، بما في ذلك مرض التهاب الأمعاء .





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