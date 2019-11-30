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أخبار البلد

البابا تواضروس يعزي كهنة البحيرة في وفاة القس سمعان شنودة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:48 م
صدى البلد
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سامح سلام
قدّم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا باخوميوس ومجمع كهنة إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية في رحيل الأب الموقر القس سمعان شنوده كاهن كنيسة الملاك والأنبا أبرآم بقرية كوم امبو.

ورحل القس سمعان شنودة كاهن كنيسة الملاك والقديس أنبا أبرآم بقرية كوم امبو، التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ووكيل كلية القديس أثناسيوس الإكليريكية ومعهدي الألحان والكتاب بدمنهور، عن عمر تجاوز الـ ٥٣ سنة، بعد خدمة كهنوتية جاوزت الـ 16 سنة.

ولد الأب الراحل بمدينة أبو المطامير في محافظة البحيرة في أول يوليو ١٩٦٦، وحصل على دبلوم المعاهد الصحية عام ١٩٨٧.. وسيم كاهنًا يوم ٨ أغسطس ٢٠٠٣.

وحضر جثمان الأب المتنيح القداس الإلهي اليوم بكنيسته، وصليت بعدها صلوات التجنيز بمشاركة نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية.

وعقب الصلاة حمل الكهنة والشمامسة جثمان الأب الراحل وطافوا به حول المذبح وداخل الكنيسة مرددين الألحان الكنسية بحضور شعب الكنيسة ومحبي الأب الراحل.
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