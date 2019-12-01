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الصدر يدعو الأحزاب العراقية بغلق مقراتها في النجف مقابل سلمية المظاهرات

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:21 ص
زعيم التيار الصدري
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
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ا ش ا
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جميع الأحزاب العراقية إلى غلق مقراتها في محافظة النجف (جنوبي العراق) مقابل التزام المتظاهرين بسلميتهم.

وقال زعيم التيار الصدري - وفقا لقناة (السومرية نيوز) الليلة - "إذا التزم الثوار بسلمية التظاهرات بالنجف فعلى الأحزاب غلق مقراتهم".

وشهدت محافظتا ذي قار والنجف مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين الجانبين، لتقرر الحكومة تشكيل لجنة للتحقيق بالأحداث التي جرت في المحافظتين.
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