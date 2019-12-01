موعد مباراة بيراميدز ورينجرز والقنوات الناقلة بـ الكونفدرالية

يلاقي بيراميدز نظيره إينوجو رينجرز، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.



موعد مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز اليوم

ويحل بيراميدز ضيفًا على رينجرز على أرضية استاد نامدي أزيكيوي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم معهما المصري ونواذيبو الموريتاني.



موعد مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز اليوم

تقام مباراة بيراميدز وإينوجو في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.



القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز في الكونفدرالية

تذاع مباراة بيراميدز ضد إينوجو على قناة bein sports HD1 الناقلة حصريًا لمنافسات الكونفدرالية ابتداءً من دور المجموعات.



واختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته، امس السبت، بمدينة إينوجو، استعدادا لمواجهة إينوجو رينجرز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



واشتمل المران الذي جرى على ملعب المباراة واستمر لمدة ساعة واحدة، وشهد التدريب على بعض الجمل والوحدات الخططية وحماس كبير من جانب اللاعبين.



وأقيم المران وسط درجة حرارة مرتفعة وصلت إلى ٤٢ درجة مئوية ورطوبة عالية.