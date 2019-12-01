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رياضة

هل تعمد لاعبو الزمالك الخسارة من مازيمبي .. محمد صلاح يجيب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:45 ص
صدى البلد
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نور عادل
فتح محمد صلاح، مدرب نادي الزمالك السابق، النار على لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بسبب أدائهم السيئ خلال الفترة الأخيرة.

ويعيش الزمالك فترة سيئة فينًا، حيث هزم من نادي إنبي بهدفين مقابل هدف في الدوري، وأعقبها خسارة قوية من فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

واتهم محمد صلاح لاعبي الزمالك بالتقصير خلال تصريحات تلفزيونية، قائلا:" هل كان المدير الفني ميتشو مضطرا أن يشارك في أرض الملعب بدلا من اللاعبين".

وأضاف:" هل يتعمد لاعبو الزمالك الهزيمة بسبب تأخر المستحقات، أعتقد أن هذا ليس مبررا، من المفترض أن تتحمل ظروف نادي الزمالك كما تحملهم كثيرًا".

وأكد محمد صلاح، أن غياب روح فانلة الزمالك خلال الشوط الثاني من مباراة مازيمبي الكونغولي كانت السبب المباشر في خسارة اللقاء بثلاثة أهداف والذي أقيم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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