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بين الناس

أهالي غزالة بالدقهلية يناشدون المسئولين سرعة تطوير العزبة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد أهالي قرية غزالة، التابعة لمركز السنبلاوين، محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، مجلس الوزراء، وكافة المسئولين في الدولة، سرعة تنفيذ مشروع التطوير، وتنفيذ الخطة التي تتبناها رئاسة الجمهورية، بشأن تطوير القرى الأكثر احتياجًا، والعمل على تعظيم دور الجامعة المُجتمعي في خدمة المجتمع المُحيط بها بعد إدراج اسم القرية ضمن القرى الأكثر احتياجا للتطوير والخدمات.

وأكد الأهالي في رسالتهم أن الأحلام تبخرت بعد زيارة اللجنة للقرية منذ أكثر من 5 أشهر، وشهد الاجتماع تأكيدات على بدء العمل في التطوير والانتهاء من كافة المشاريع التى تحتاجها القرية نظرًا لظروفها الصعبة، نتيجة قلة الخدمات، رغم أن القرية يسكنها أكثر من 100 ألف نسمة.

وطالب الأهالي، المسئولين، بسرعة التواصل وتنفيذ الوعود التى أقرتها اللجنة، بالتعاون مع الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والمسئولين بالمحافظة، نظرًا لكونها من القرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى وقوعها أقصى الحدود الشرقية للمحافظة ولديها الحد الأدنى من البنية التحتية.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تشكيل عدد من اللجان في كافة المجالات منها (محو الأمية، الرعاية الاجتماعية، التحول الرقمي والميكنة، تطوير مياه الشرب، تطوير الطرق والنقل، تطوير التعليم، تطوير المشروعات الصغيرة، التطوير العمراني)، وضمت لجنة التطوير نخبة من المتخصصين والخبراء من داخل جامعة المنصورة، وتم الوقوف على كافة الاحتياجات التى تتطلب سرعة العامل وحل المشكلات التي تواجه الأهالي

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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