اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاشات ديسمبر بقيمة 15.230 مليار جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات، اليوم الأحد.



وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الوزيرة غادة والي، وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من اليوم الأحد.



وأضافت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلي متاح لهم الصرف بداية من اليوم وذلك لما يزيد على 3.317 مليون مستفيد بقيمة 4.715 مليار جنيه.



وأضافت غادة والي أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي تصل قيمتها 6.107 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، ومن المقرر صرفها بداية من يوم الخميس 5 ديسمبر.



وستبدأ البنوك صرف المعاشات المحولة عليها بداية من الثلاثاء 10 ديسمبر لما يزيد عن 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.

