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منوعات

نصف البريطانيين هواة في جمع الأشياء العشوائية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:38 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت دراسة حديثة أن نصف البريطانيين يفخرون بأنهم من هواة جمع الأشياء المختلفة بداية من العملة وقطع مغناطيس المبرد وحتى الأشياء التي يحتفظون بها من الفنادق أثناء قضاء العطلات.

تضمنت قائمة هذه الأشياء العشوائية الشموع والأقلام والطوابع وغيرها .كما تضم القائمة الكتب الكوميدية وشرائط الكاسيت ، وقال أحد أفراد عينة الدراسة : إنه يجمع القواقع.

ومن بين ألفي شخص بالغ هم عينة الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة (ديلي ستار)، جمعت نسبة 83 % منهم أشياء مختلفة أثناء مراحل حياتها وأكدت نسبة 57 % أنها مستمرة في هذا الأمر حتى الآن.

وأوضحت الدراسة أنه يتم إنفاق 1232 جنيها استرلينيا على كل مجموعة على مدار السنوات بينما تبلغ قيمة كل مجموعة في المتوسط 1502 جنيه أسترليني.


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