تعرف على المستندات المطلوبة لتوصيل مياه الشرب للوحدات السكنية | خدمات

واستعرضت الشركة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب للعملاء القاطنين بالمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص، حيث تتلخص المستندات المطلوبة على النحو التالي:





أصدر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تعليماته بإعداد دليل إجراءات يحتوي على جميع الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء، ويوضح كل المستندات المطلوبة لكل خدمة والمدد الزمنية التي تستغرقها الخدمة تسهيلا على العملاء بمعرفة إجراءات تقديم الخدمات المقدمة.وبحسب بيان، اليوم الأحد، يأتي ذلك في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تقديم خدماتها للمواطنين بكل شفافية ومصداقية تطبيقا لنظام الحوكمة داخل القطاعات التجارية.ووجه المهندس ممدوح رسلان الشركات التابعة بضرورة نشر الدليل على المواقع الإلكترونية الخاصة بها، كما نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الدليل عبر موقعها الإلكتروني www.hcww.com.eg.طلب لتوصيل الخدمةموافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيلسند الحيازة أو الملكيةإيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد)التليفون الأرضي والمحمول لمقدم الطلب والبريد الإلكتروني الشخصيالرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكانالرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن)بطاقة الرقم القوميإيصال مياه من أقرب جارإفادة من إدارة الصرف بالتوصيلوأوضح دليل الخدمات الجماهيرية أن المواطن يتقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة إلى أقرب مركز خدمة عملاء، وسيتم إتاحة تلك الخدمة بحد أقصى خلال 14 يومًا من سداد العميل قيمة المقايسة واستخراج التصاريح اللازمة للحفر من الحي المختص.