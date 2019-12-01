تأجيل محاكمة المتهمة بتعذيب وقتل الطفلة جنة في الدقهلية لـ جلسة 5 يناير

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشار فاروق محمد فخري وأمير السيد أحمد، وممثل النيابة العامة محمد الشاوري، وأحمد الصياد، وسكرتارية أحمد الحنفي وعيد كمال، اليوم الأحد ،تأجيل نظر القضية رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات شربين والمقيدة برقم ١١٤٨ لسنة ٢٠١٩ كلى شمال المنصورة والمتهمة فيها صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبى،٤٠ عاما بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، ذات الـ5 أعوام والتي توفيت متأثرة بإصابتها إلى جلسة ٥ يناير القادم لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية و العقلية بالعباسية .





وكانت هيئة المحكمة قد نظرت فى الجلسة السابقة والتى عقدت في سرية داخل غرفة المداولة فى حضور دفاع المتهمة الأصيل بعد غيابهم في الجلسة الأولي، حيث حضر كل من سلامة شعبان، وأحمد بركات الموكلين بالدفاع عن المتهمة، ودفعا بعدم سلامة قواها العقلية وأن هناك دلائل سابقة على ذلك، وأنها قامت بتقطيع شرايين يدها ليلة زواجها، مطالبين بالكشف عن قواها العقلية حيث قررت المحكمة إيداعها تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، للوقوف على حالتها النفسية والعقلية، وبيان مدى مسئوليتها عن أفعالها من عدمه، وذلك ما قبل شهر سبتمبر بستة أشهر حتى تاريخه وإعداد تقرير مفصل في هذا الشأن.

ومن جانبه قال اشرف عبد الوهاب ياسين محامي أسرة الطفلة أن المتهمة لم تحضر من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية ولم يرد تقرير المستشفى الخاص بحالتها تنفيذا لقرار المحكمة السابق ضمن إجراءات محاكاتهما في القضية .





وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.





بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى "صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبي"، بالقيام بذلك والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية" فيا تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للام بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.



