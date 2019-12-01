جمال العدل: لازم نقدم الشر في الأعمال الدرامية ولكن في صورته العادية.. فيديو

قال المنتج جمال العدل، إن الدراما التليفزيونية التى تدخل المنازل فى كافة قرى ونجوع مصر، ومختلف محافظاتها لا يمكن أن يتماشى معها مشاهد العنف والبلطجة، لافتًا إلى أن مشاهد العنف والبلطجة من الممكن أن تتماشى مع السينما لمن يرغب فى مشاهدتها يقطع تذكرة ويذهب لمشاهدتها بنفسه.



وأضاف المنتج جمال العدل، خلال حوار خاص ببرنامج " كل يوم" المذاع على فضائية " on"، أنه من غير المنطقى فى الشعوب التى تستقى معلوماتها من الدراما التليفزيونية والبرامج التليفزيونية تقديم مثل أعلى لشاب يحصل على حقه بذراعه بعيدًا عن القانون.



وأكد أن التليفزيون المصرى عمره ما قدم تلك النوعية من الدراما التليفزيونية، متابعًا أن هناك قيما فى المجتمع لا يمكن أن تهتز أبدًا.



وأوضح أنه يجب أن يتم تقديم أدوار الشر في الأعمال الدرامية ولكن في صورته العادية، مضيفًا أنه لا يوجد تصنيف فى المسلسلات الدرامية وفقًا للسن.





