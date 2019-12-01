أهم الأخبار| فحص فيديوهات جوهرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري.. حقن الـ أنتي آر أتش الموجودة بالسوق السوداء مغشوشة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
مصادر: فحص الفيديوهات الإباحية لـ جوهرة لتحديد توقيت تصويرها
صرحت مصادر أمنية بأن الجهات المعنية تجري فحصًا وتحريات حول مقاطع فيديو إباحية متداولة منسوبة للراقصة الروسية جوهرة وبرفقتها شخص مصري.
كعب داير.. 7 مباريات نارية لـ النادي الأهلى خلال ديسمبر بعد تعديلات الدوري المصري
أصبح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، على موعد مع 7 مباريات قوية خلال شهر ديسمبر الجارى، فى مختلف البطولات، بعد أن قام اتحاد الكرة بالإعلان صباح اليوم، الأحد، عن عدد من المباريات فى الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .
استحملت كتير والموضوع فوق طاقتي.. طارق حامد يخرج عن صمته
خرج طارق حامد لاعب الزمالك عن صمته بعد عدم مشاركته في مباراة أمس بين الزمالك وإنبي فى الجولة السادسة للدوري الذي خسره الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.
رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري
حدد اتحاد كرة القدم موعد لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.. وأعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى 19 فبراير المقبل باستاد القاهرة.
مصرع شخصين وإصابة آخرين في انهيار سور كنيسة أثرية بدير أبو فانا بالمنيا
لقي شخصان مصرعهما وأصيب عدد آخر اليوم الأحد، في انهيار السور الغربي للكنيسة الأثرية بدير ابو فانا بمحافظة المنيا.. ودير أبو فانا سُمي على اسم أبو فانا وهو راهب مسيحي مصري؛ ويُعرف أيضًا باسم "دير الصليب" بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته.
الصيادلة تحذر: حقن الـ «أنتي آر أتش» الموجودة بالسوق السوداء مغشوشة
قال الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الغربية، انه يوجد عدد كبير من الأدوية الناقصة والتي لا يوجد لها بديل من ضمن تلك الادوية حقن الأنتى آر أتش، والتي تستخدم أثناء الولادة، والتي تساعد علي منع حالات الإجهاض.
تفاصيل لقاء الإخوان بالحرس الثوري الإيراني بتركيا للتحريض ضد الدول العربية
كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن تفاصيل العلاقات التى تربط بين الإخوان والحرس الثوري الإيراني، اللذان تم اجتماع بينهما في تركيا، لتنفيذ مخططاتهما الإرهابية في المنطقة، والتحريض ضد السعودية ومصر.
الطفل المعجزة لـ صدى البلد: أتمنى أن أحصل على الدكتوراه في سن العشرين
مصادر: فحص الفيديوهات الإباحية لـ جوهرة لتحديد توقيت تصويرها
صرحت مصادر أمنية بأن الجهات المعنية تجري فحصًا وتحريات حول مقاطع فيديو إباحية متداولة منسوبة للراقصة الروسية جوهرة وبرفقتها شخص مصري.
كعب داير.. 7 مباريات نارية لـ النادي الأهلى خلال ديسمبر بعد تعديلات الدوري المصري
أصبح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، على موعد مع 7 مباريات قوية خلال شهر ديسمبر الجارى، فى مختلف البطولات، بعد أن قام اتحاد الكرة بالإعلان صباح اليوم، الأحد، عن عدد من المباريات فى الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .
استحملت كتير والموضوع فوق طاقتي.. طارق حامد يخرج عن صمته
خرج طارق حامد لاعب الزمالك عن صمته بعد عدم مشاركته في مباراة أمس بين الزمالك وإنبي فى الجولة السادسة للدوري الذي خسره الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.
رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري
حدد اتحاد كرة القدم موعد لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.. وأعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى 19 فبراير المقبل باستاد القاهرة.
مصرع شخصين وإصابة آخرين في انهيار سور كنيسة أثرية بدير أبو فانا بالمنيا
لقي شخصان مصرعهما وأصيب عدد آخر اليوم الأحد، في انهيار السور الغربي للكنيسة الأثرية بدير ابو فانا بمحافظة المنيا.. ودير أبو فانا سُمي على اسم أبو فانا وهو راهب مسيحي مصري؛ ويُعرف أيضًا باسم "دير الصليب" بسبب وجود العديد من الصلبان المزخرفة داخل كنيسته.
الصيادلة تحذر: حقن الـ «أنتي آر أتش» الموجودة بالسوق السوداء مغشوشة
قال الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الغربية، انه يوجد عدد كبير من الأدوية الناقصة والتي لا يوجد لها بديل من ضمن تلك الادوية حقن الأنتى آر أتش، والتي تستخدم أثناء الولادة، والتي تساعد علي منع حالات الإجهاض.
تفاصيل لقاء الإخوان بالحرس الثوري الإيراني بتركيا للتحريض ضد الدول العربية
كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن تفاصيل العلاقات التى تربط بين الإخوان والحرس الثوري الإيراني، اللذان تم اجتماع بينهما في تركيا، لتنفيذ مخططاتهما الإرهابية في المنطقة، والتحريض ضد السعودية ومصر.
الطفل المعجزة لـ صدى البلد: أتمنى أن أحصل على الدكتوراه في سن العشرين