إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب توك توك من أعلي كوبري عامر بالشرقية

أصيب 5 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد، اليوم، إثر انقلاب "توك توك"، من أعلى كوبرى "عامر" بطريق "رمسيس – صان الحجر"، بدائرة مركز شرطة الحسينية، بمحافظة الشرقية.





تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وجاري تقديم العناية الطبية اللازمة وتحرير المحضر اللازم.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب دراجة بخارية "توك توك"، من أعلى كوبرى "عامر" بطريق "رمسيس – صان الحجر"، بدائرة مركز شرطة الحسينية.



