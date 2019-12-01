بأسرار المطاعم .. طريقة عمل شوربة الكريمة

تعتبر الشوربة من أهم الأطباق على السفرة ولكن هناك أنواع عديدة من الشوربة نتجاهل تقدمها علي السفرة ، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل شوربة الكريمة بأسرار ونكهات المطاعم.



وقت التحضير 30 دقيقة

وقت الطبخ 30 دقيقة



- المكونات

مشروم مقطع إلى شرائح - 600 جرام

دقيق - ربع كوب

مرق دجاج - كوبان

زبدة - ملعقتان كبيرتان

ملح

فلفل اسود

كريمة - كوب

نعناع أو بقدونس - بحسب الحاجة



- طريقة العمل



1- في قدر على نار متوسطة ذوبي الزبدة وقلي البصل حتى يذبل.

2- أضيفي شرائح الفطر ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.

3- زيدي الدقيق ومرق الدجاج وحركي جبدًا حتى يذوب الدقيق واتركي محتوى القدر يغلي.

4- خففي النار ثم اسكبي الكريمة واتركي الشوربة على النار لمدة 15 دقيقة.

5- صبي الشوربة على دفعتين في الخلاط الكهربائي واخلطي حتى الحصول على مزيج ناعم من دون أي قطع.

6- أعيدي تسخين الشوربة في القدر ثم اسكبيها في أطباق االتقديم.

7- زينيها بالنعناع أو البقدونس قبل التقديم.