بأسرار المطاعم .. طريقة عمل شوربة الكريمة

تعتبر الشوربة من أهم الأطباق على السفرة ولكن هناك أنواع عديدة من الشوربة نتجاهل تقدمها علي السفرة ، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل شوربة الكريمة بأسرار ونكهات المطاعم.
وقت التحضير 30 دقيقة
وقت الطبخ 30 دقيقة
- المكونات
مشروم مقطع إلى شرائح - 600 جرام
دقيق - ربع كوب
مرق دجاج - كوبان
زبدة - ملعقتان كبيرتان
ملح
فلفل اسود
كريمة - كوب
نعناع أو بقدونس - بحسب الحاجة
- طريقة العمل
1- في قدر على نار متوسطة ذوبي الزبدة وقلي البصل حتى يذبل.
2- أضيفي شرائح الفطر ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.
3- زيدي الدقيق ومرق الدجاج وحركي جبدًا حتى يذوب الدقيق واتركي محتوى القدر يغلي.
4- خففي النار ثم اسكبي الكريمة واتركي الشوربة على النار لمدة 15 دقيقة.
5- صبي الشوربة على دفعتين في الخلاط الكهربائي واخلطي حتى الحصول على مزيج ناعم من دون أي قطع.
6- أعيدي تسخين الشوربة في القدر ثم اسكبيها في أطباق االتقديم.
7- زينيها بالنعناع أو البقدونس قبل التقديم.
وقت التحضير 30 دقيقة
وقت الطبخ 30 دقيقة
- المكونات
مشروم مقطع إلى شرائح - 600 جرام
دقيق - ربع كوب
مرق دجاج - كوبان
زبدة - ملعقتان كبيرتان
ملح
فلفل اسود
كريمة - كوب
نعناع أو بقدونس - بحسب الحاجة
- طريقة العمل
1- في قدر على نار متوسطة ذوبي الزبدة وقلي البصل حتى يذبل.
2- أضيفي شرائح الفطر ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.
3- زيدي الدقيق ومرق الدجاج وحركي جبدًا حتى يذوب الدقيق واتركي محتوى القدر يغلي.
4- خففي النار ثم اسكبي الكريمة واتركي الشوربة على النار لمدة 15 دقيقة.
5- صبي الشوربة على دفعتين في الخلاط الكهربائي واخلطي حتى الحصول على مزيج ناعم من دون أي قطع.
6- أعيدي تسخين الشوربة في القدر ثم اسكبيها في أطباق االتقديم.
7- زينيها بالنعناع أو البقدونس قبل التقديم.