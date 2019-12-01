إيهاب جلال يستقر على تشكيل المصري لمواجهة نواذيبو الموريتانى اليوم

استقر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري على تشكيل فريقه لمواجهة فريق نواذيبو الموريتانى مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية .



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم وستتم إذاعتها عبر قناة bein sports المشفرة .



وقرر إيهاب جلال الاعتماد على تشكيل متوازن خلال مواجهة اليوم والذى من المقرر أن يتكون من :

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقي وأحمد شوشة وإسلام سليمة وبهاء مجدى .

خط الوسط : إيزي إميكا وفريد شوقى وسعيدو سنبورى .

خط الهجوم : إسلام على وأحمد ياسر ومحمود وادي .



وشهدت الأيام الماضية تجهيزات كبيرة من قبل المصري لمواجهة اليوم التى يراها الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال مهمة للغاية لدى الفريق البورسعيدي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق فى السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الأدوار النهائية من المسابقة الإفريقية .



وتحظى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بأهمية كبيرة لدى الفريق البورسعيدى نتيجة القناعات الكاملة بأن المصري يستطيع المنافسة على لقب البطولة خاصة مع توافر جهاز فنى لديه خبرات مثل إيهاب جلال بجانب وجود مجموعة كبيرة من أميز اللاعبين أصحاب القدرات المميزة مثل محمود وادى وأوستن أموتو وفريد شوقي وأحمد جمعة وسعيدو سنبمورى وبهاء مجدى وغيرهم من النجوم .



وكان المصري أعلن قائمة الفريق لمواجهة اليوم وضمت كلا من أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح ومحمد شحاتة وأحمد شوشة وإسلام أبو سليمة ومحمود حمد وكريم العراقي وبهاء مجدى وإيزي إميكا وفريد شوقى وعمرو موسي وإسلام عطية وإسلام على وسعيدو سنبمورى وعماد فتحى ومفتاح طقطق وأحمد ياسر وأوستن أموتو ومحمود وادى .

