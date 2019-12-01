هل يستحق شقيق هيثم أحمد زكي كل ميراثه؟.. الإفتاء تحسم الجدل



وأشارت المصادر إلى أن رامي عز الدين توجه صباح اليوم رفقة محاميه إلى نيابة الشيخ زايد وسلّمها إعلام الوراثة الصادر من المحكمة التي قضت بأنه الوريث الوحيد لممتلكات الفنان الراحل، و بموجب القرار أخطرت النيابة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بتسليم رامي الشقة الذي بدوره توجه لقسم الشرطة، وسلمه العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الشيخ زايد ثان، مفتاح الشقة التي قاموا بتغيير "الكالون" بها عقب وفاة الفنان ووضعها تحت تحفظ النيابة العامة.



شهادة الوفاة

وأصدرت الدائرة 23 بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، شهادة وفاة ووراثة عن الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بناء على طلب تقدم به شقيقه من الأم رامي عز الدين عبدالله.



وقالت المحكمة إنه تحقق وفاة المرحوم هيثم أحمد زكي بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٩ وانحصار إرثه الشرعي في شقيقه لأمه رامي عز الدين عبدالله محمد.



وتابعت المحكمة أن الأخير يستحق سدس تركة المتوفي فرضًا، والباقي تعصيبًا لعدم وجود وارث ضبط دون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر.



ممتلكات هيثم أحمد زكي

وتضمنت قائمة ممتلكات الفنان الراحل شقة بمنطقة المهندسين وأخرى بمنطقة الهرم وشقة في منطقة نيو جيزة كان "هيثم" سدد جزءا من ثمنها يقارب 15% وشاليه في منطقة الجونة مسدد من ثمنه قرابة 20%، إضافة لشقة ببيفرلي هيلز التي توفي فيها الفنان الراحل، كما تضم قائمة الممتلكات أيضا السيارة الخاصة بالفنان الراحل، إضافة لسيارتين كانتا تخصان والده الفنان الراحل أحمد زكي، وآلت ملكيتهما لهيثم بعد وفاة والده، ثم من بعده آلت إلى رامي عز الدين.



وتوصّل "رامي" إلى امتلاك شقيقه الراحل أربعة حسابات بنكية، منهم حسابان في كل منهما مبلغ 110 آلاف جنيه، ويتم الاستعلام حاليًا عن رصيد الحسابين الآخرين، إضافة لوثيقة تأمين قيمتها 200 ألف جنيه.



وحصل رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على ثروة أخيه الراحل كاملة بعدما لم يوجد وريث غيره في العائلة من أصحاب الفروض أو العصبات.



موقف عمة هيثم أحمد زكي من الميراث

ورغم وجودها على قيد الحياة هي وأولادها، إلا أن عمة الراحل هيثم أحمد زكي، لم ترث شيئا من تركته، لأنها ليست من أصحاب الفروض والعصبات، طبقا لفتوى دار الإفتاء عن ميراث الأخ الشقيق من الأم إذا تفرد بالتركة ولم يكن هناك أحد غيره.



خلافات بين الورثة

وتداولت أنباء في الفترة الماضية عن وجود خلافات بين الورثة على ميراث هيثم أحمد زكى وأنهم فوجئوا بوجود وصية منه تفيد بتبرعه بكل ثروته لدار أيتام وهو الأمر الذى نفاه مصدر من نقابة المهن التمثيلية.



وأكد المصدر أن كل ما يتردد غير صحيح وليس هناك أى نزاعات بين العائلة على ميراث هيثم أحمد زكى.



وأقامت عائلة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، سرادق لتلقي العزاء في الفقيد في الثامن من نوفمبر، وذلك بمسقط رأس والده الفنان الراحل أحمد زكي بمدينة الزقازيق.



وقالت إيمان عطية، عمة الفنان الراحل إن الفقيد كانت تربطه بالأسرة علاقة طيبة، مستنكرة ما تردد بشأن تأخرهم عن حضور الجنازة.



وتوفى هيثم احمد زكى بعد ان تعرض لأزمة صحية شديدة كانت نتيجتها وفاته عن عمر يناهز 35 عاما.



