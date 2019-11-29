رغم وجودها على قيد الحياة.. لماذا تم حرمان عمة هيثم أحمد زكي من الميراث؟

حصل رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على ثروة أخيه الراحل كاملة بعدما لم يوجد وريث غيره في العائلة من أصحاب الفروض أو العصبات.





ورغم وجودها على قيد الحياة هي وأولادها، إلا أن عمة الراحل هيثم أحمد زكي، لم ترث شيئا من تركته، لأنها ليست من أصحاب الفروض والعصبات.





وتداولت أنباء في الفترة الماضية عن وجود خلافات بين الورثة على ميراث هيثم أحمد زكى وأنهم فوجئوا بوجود وصية منه تفيد بتبرعه بكل ثروته لدار أيتام وهو الأمر الذى نفاه مصدر من نقابة المهن التمثيلية.





وأكد المصدر أن كل ما يتردد غير صحيح وليس هناك أى نزاعات بين العائلة على ميراث هيثم أحمد زكى.





وأقامت عائلة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، سرادق لتلقي العزاء في الفقيد في الثامن من نوفمبر، وذلك بمسقط رأس والده الفنان الراحل أحمد زكي بمدينة الزقازيق.





وقالت إيمان عطية، عمة الفنان الراحل إن الفقيد كانت تربطه بالأسرة علاقة طيبة، مستنكرة ما تردد بشأن تأخرهم عن حضور الجنازة.



