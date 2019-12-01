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حوادث

تقدير جيد جدا.. طالب هندسة حلوان هرب من أزمته النفسية بالانتحار من برج القاهرة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:42 م
لحظة انتحار طالبة
لحظة انتحار طالبة هندسة حلوان من أعلى برج القاهرة
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اسلام مقلد - عمرو خليفة
حصل «صدى البلد» على مقطع فيديو يرصد لحظة قيام نادر خريج كلية الهندسة بجامعة حلوان بالقفز من أعلى برج القاهرة وانتحاره.

وتم كشف هوية الطالب المنتحر من أعلى برج القاهرة ويدعى نادر م. ج؛ تخرج فى كلية الهندسة الطبية بجامعة حلوان دفعة ٢٠١٨ / ٢٠١٩، بتقدير تراكمي جيد جدا، ويقيم بمدينة نصر.

كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار محمد عبدالمعز الغمراوى، أمرت بتشريح جثة شاب انتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالبرج، واستدعاء العاملين بالمبنى، وأهلية المتوفى لسماع أقوالهم في الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية في الحادث أن الشاب طالب يمر بأزمة نفسية، وأنه قام بقطع تذكرة للبرج وألقى نفسه من أعلى البرج.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة إخطارا بوفاة طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، بعد انتحاره من أعلى برج الجزيرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لمكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة.
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