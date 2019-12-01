ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الترجي يهدد الرقم القياسي لـ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:00 م
الترجي التونسي
الترجي التونسي
Advertisements
إسماعيل محمود
استهل نادي الترجي التونسي مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز هام على مضيفه نادي الرجاء المغربي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وبذلك الفوز، رفع نادي الترجي رصيده من الإنتصارات المتتالية في البطولة الإفريقية للإنتصار رقم 16 ، مقتربًا من الرقم القياسي من حيث الإنتصارات المتتالية في دوري أبطال إفريقيا، والمسجل باسم النادي الأهلي برصيد 19 انتصارًا.

وتعود آخر خسارة للترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا في ذهاب نهائي نسخة عام 2018، حينما خسر من النادي الأهلي بنتيجة 3-1، قبل حسمه للأمور في مباراة العودة وفوزه بثلاثية نظيفة ، وتتويجه بالبطولة.

وكان الترجي قد توج بآخر نسختين للبطولة ، حيث فاز ببطولة الموسم الماضي على حساب نادي الوداد المغربي، بعد أزمة رادس الشهيرة.

ويتواجد الترجي في المجموعة الرابعة بجانب أندية شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي و الرجاء المغربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي السابق في ورطة بـ المغرب.. تفاصيل

الرجاء البيضاوي يقترب من الإطاحة بمدرب الأهلي السابق.. تفاصيل

موعد مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي في دورى أبطال إفريقيا

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والزمالك ضد مازيمبي

قبل موقعة النجم الساحلي.. ملعب رادس وش السعد على الأهلي

شبيبة القبائل يفوز على فيتا كلوب بافتتاحية مجموعات أبطال إفريقيا.. فيديو

ترشيحاتنا

رغم تصريحاتها بغيرته عليها .. شيرين تُقبل صابر الرباعي أمام حسام حبيب .. فيديو

نشرة الفن .. فيديو إباحى لـ جوهرة.. حقيقة خلع ميار الببلاوى الحجاب.. وعفاف شعيب تهاجم حلا شيحة

للسيدات فقط .. أعراض الإصابة بـ مرض الإيدز

نجم الزمالك يعلنها: كهربا أول صفقات الأهلي الشتوية

#طارق_حامد_متمرد يتصدر تويتر.. ومغردون: غاب في وقت ما ناديه محتاجله

في غرفة الملابس.. شاهد فرحة لاعبي بيراميدز بعد الفوز بثلاثية على بطل نيجيريا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش سلطة تايلاندي وجيلي بالرمان

حازم إمام معشوق الجماهير.. جرافشاب الهولندي يكرم الثعلب الصغير بعد غياب 20 عاما

لكل اسم حكاية .. شجرة العليقة المقدسة.. هنا نادى موسى ربه .. صور