الترجي يهدد الرقم القياسي لـ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

استهل نادي الترجي التونسي مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز هام على مضيفه نادي الرجاء المغربي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



وبذلك الفوز، رفع نادي الترجي رصيده من الإنتصارات المتتالية في البطولة الإفريقية للإنتصار رقم 16 ، مقتربًا من الرقم القياسي من حيث الإنتصارات المتتالية في دوري أبطال إفريقيا، والمسجل باسم النادي الأهلي برصيد 19 انتصارًا.



وتعود آخر خسارة للترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا في ذهاب نهائي نسخة عام 2018، حينما خسر من النادي الأهلي بنتيجة 3-1، قبل حسمه للأمور في مباراة العودة وفوزه بثلاثية نظيفة ، وتتويجه بالبطولة.



وكان الترجي قد توج بآخر نسختين للبطولة ، حيث فاز ببطولة الموسم الماضي على حساب نادي الوداد المغربي، بعد أزمة رادس الشهيرة.



ويتواجد الترجي في المجموعة الرابعة بجانب أندية شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي و الرجاء المغربي.