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رياضة

تشكيل فريق المصري أمام نواذيبو بطل موريتانيا في الكونفدرالية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:22 م
فريق المصري
فريق المصري
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يسرى غازى
أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة نواذيبو ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: بهاء مجدي – إسلام أبو سليمة – سعيدو سيمبوري – كريم العراقي.

الوسط: إيزي إيميكا - إسلام عطية.

أمامهم: مفتاح طقطق - عماد فتحي – حسن علي.

الهجوم: أوستن أموتو.

وجاءت دكة بدلاء الفريق البورسعيدى على النحو التالي:

أحمد عبد الفتاح فى حراسة المرمى ومحمود حمد وعمرو موسى وفريد شوقي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد ياسر ومحمود وادي.

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