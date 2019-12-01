تشكيل فريق المصري أمام نواذيبو بطل موريتانيا في الكونفدرالية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة نواذيبو ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.





وجاء تشكيل المصري كالتالي:





حارس: أحمد مسعود.





الدفاع: بهاء مجدي – إسلام أبو سليمة – سعيدو سيمبوري – كريم العراقي.





الوسط: إيزي إيميكا - إسلام عطية.





أمامهم: مفتاح طقطق - عماد فتحي – حسن علي.





الهجوم: أوستن أموتو.





وجاءت دكة بدلاء الفريق البورسعيدى على النحو التالي:





أحمد عبد الفتاح فى حراسة المرمى ومحمود حمد وعمرو موسى وفريد شوقي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد ياسر ومحمود وادي.



