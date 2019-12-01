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تقوية المناعة وتحسين وظائف المخ.. أبرز فوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:59 م
أهمية الرضاعة الطبيعية
أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال
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نهى هجرس
تحتاج كل أم إلى تقديم الأفضل لأطفالها، وأهم ما يمكن تقديمه هو الرضاعة الطبيعية فيعد أول 6 أشهر أهم مدة يجب على الطفل أن يتناول فيها حليب الأم لأنه يحميه من أمراض عديدة.

ونشر موقع "bright side" أهم فوائد الرضاعة الطبيعية وهى:-

- تقوى المناعة
يحتوى حليب الأم على العديد من خلايا الدم البيضاء، والتى تعمل على تقوية جهاز المناعة لدى الطفل وتعزيزها ، كما أنه يحتوى على الأجسام المضادة المناسبة لمحاربة العدوى المختلفة.

- تحسين وظائف الدماغ
تساعد الرضاعة الطبيعية على تعزيز الميكروبيوم التكويني للطفل من خلال توفير العناصر الغذائية اللازمة، وتحميه من الجراثيم الدقيقة التى يمكن أن تؤثر على وظائف المخ وتنظيم السلوكيات المعقدة.

- صحة الأمعاء
تعمل الرضاعة الطبيعية على تكوين الميكروبيوم النامي للطفل إلى تطور بكتيريا هضمية بشكل صحيح ، كما أن حليب الأم يحتوى فعليًا على مجموعة كبيرة من الميكروبات ، والتي تعد مفيدة لنبات البكتيرية الناضجة، ويصبح الميكروبيوم أقوى لدى طفلك.

- النوم بشكل أفضل
يفرز هرمون الميلاتونين لدى البالغين والذى يعزز النوم براحة لديهم فى الليل، ولكن هذا لا يحدث عند الرضع، كما أن هذا الهرمون له تأثير مريح ، وحليب الأم الذي يحتوي عليه لذلك فهو يساعد على تحسين نوم طفلك وتقليل المغص.

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